Montalto di Castro, i ponti di queste festività hanno numeri piu che soddisfacenti

'Boom di turisti alla marina, Arpa certifica qualità eccellente delle acque'

27/04/2025 - 09:12



MONTALTO DI CASTRO - A Montalto di Castro l'inizio della stagione 2025, aperta con le festività pasquali, si è rivelata un successo straordinario in termini di presenze turistiche. Nonostante le previsioni meteo poco favorevoli, la Marina di Montalto e quella di Pescia Romana sono state letteralmente invase da visitatori, registrando un'affluenza record durante il weekend di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. L'ottima qualità delle acque, certificata dall'Arpa Lazio che ha classificato come 'eccellente' il 100% del mare di Montalto, ha confermato la località tra le mete balneari più attrattive della regione.

Il risultato è frutto dei significativi investimenti portati avanti dall'amministrazione comunale negli ultimi anni, tra cui spicca il potenziamento del depuratore di Pescia Romana, per il quale sono stati stanziati 800mila euro, contribuendo a innalzare ulteriormente la qualità ambientale. Anche gli operatori commerciali, riuniti nell'associazione TCM, hanno espresso grande soddisfazione per il forte afflusso di turisti che ha dato il via alla stagione balneare, creando aspettative molto positive per i mesi estivi.

Con l'obiettivo di migliorare sempre di più l'accoglienza e i servizi, il Comune sta lavorando per garantire una Marina sempre più accogliente e funzionale. Le premesse fanno sperare in un'estate da record, destinata a consolidare il ruolo di Montalto di Castro come uno dei principali poli turistici del litorale laziale.