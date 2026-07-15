Montalto, completato il sistema di accumulo energetico per limpianto fotovoltaico

Sma Italia realizza la fornitura tecnologica del BEss da 13,75 MW e 43 MWh: il progetto integra fotovoltaico e batterie per ottimizzare la gestione dellenergia rinnovabile

15/07/2026 - 10:21



MONTALTO DI CASTRO - SMA Italia, parte del Gruppo SMA Solar Technology - leader mondiale nella produzione di inverter e soluzioni integrate per il mercato fotovoltaico - annuncia il completamento della fornitura tecnologica per l’impianto BESS (Battery Energy Storage System) di Montalto (VT), nel Lazio.

Con una potenza di 13,75 MW e una capacità di 43 MWh, il sistema - di proprietà di Recurrent Energy ed entrato in funzione nel 2025 - contribuisce a ottimizzare la gestione e l’utilizzo dell’energia rinnovabile del territorio. Insistendo sullo stesso punto di connessione del parco fotovoltaico “Montalto la Viola”, da 35 MWp, il progetto integra efficacemente i due sistemi, rafforzandone l’efficienza complessiva.

La corretta messa in esercizio dell’impianto ha richiesto la gestione di sfide tecniche significative, tra cui l’integrazione avanzata tra fotovoltaico e BESS oltre ad una gestione ottimale delle comunicazioni multi-device in un’architettura ibrida. A ciò si aggiunge la necessità di garantire continuità operativa in presenza di vincoli di rete e normative stringenti (A79), nonché la necessaria progettazione di un sistema di controllo capace di coordinare asset eterogeni.

In particolare, SMA ha agito in qualità di partner tecnologico fornendo 5 MVPS-4400 (Medium Voltage Power Station), ciascuno equipaggiato con inverter Sunny Central Storage UP-XT e con il sistema di controllo Power Plant Manager (PPM), per garantire la massima efficienza operativa e rispondere alle insidie tecniche specifiche emerse durante la progettazione e l’implementazione dell’impianto.

L’ibridizzazione degli impianti fotovoltaici è un elemento cruciale per ottimizzare i ricavi, anche in condizioni di curtailment, ovvero quando la produzione di energia fotovoltaica è limitata a causa di un eccesso di offerta rispetto alla domanda di rete. Questa strategia, che vede SMA come pioniera nella sua implementazione, permette inoltre di sfruttare le ampie differenze (spread) nei prezzi dell'energia, quest’ultimi misurati in intervalli quart'orari invece che orari. La capacità di immagazzinare e rilasciare energia in base a queste fluttuazioni consente di ottenere maggiori profitti, ottimizzando così l'efficienza economica dell'impianto.

La gestione della comunicazione tra i diversi dispositivi è stata una delle attività operative più rilevanti, poiché l’integrazione tra impianto FV e sistema BESS richiede un coordinamento preciso e affidabile. SMA Power Plant Manager, responsabile del controllo e della comunicazione lato BESS e in grado di interfacciarsi nativamente con gli inverter SMA, assicura coerenza operativa, stabilità e un’integrazione completa all’interno dell’architettura dell’impianto.

“La gestione tecnica di questo progetto ha rappresentato una sfida rilevante, soprattutto alla luce delle applicazioni in essere, che richiedono una conoscenza approfondita delle tecnologie impiegate e delle normative di rete (A79 rev.01) - ha commentato Luca Consorte, Application Engineer Large Scale - Grid Integration di SMA. Inoltre, l’approccio di un team solido, strettamente integrato con il nostro dipartimento di R&D in Germania, che opera nello stesso arco temporale e possiede competenze multidisciplinari in hardware e software, si è rivelato determinante. Tale sinergia, infatti, ci ha consentito di creare una soluzione su misura, in grado di soddisfare in modo preciso le necessità specifiche del cliente.”

Il mercato europeo dei sistemi di accumulo energetico è in forte espansione, con un valore che crescerà da 24,22 miliardi di dollari nel 2026 a 52,72 miliardi di dollari entro il 2031, riflettendo un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,84% e confermando la fiducia degli investitori nelle soluzioni di flessibilità di rete a lungo termine. In questo contesto, SMA Italia consolida la sua posizione di leadership, offrendo soluzioni altamente efficienti in un mercato in rapida evoluzione.

'Ogni progetto è un'opportunità di crescita e di acquisizione di nuove skill e quello appena completato nel territorio laziale è stato particolarmente significativo, in quanto ci ha permesso di affinare ulteriormente le nostre capacità. L’esperienza maturata ci ha fornito spunti preziosi, che saremo pronti a replicare in futuro, continuando a garantire soluzioni sempre all’avanguardia e di elevata qualità', ha concluso Hassan Benali, Field Service Engineer di SMA.

Il successo di questo progetto testimonia anche i 45 anni di esperienza di SMA, che ha consolidato il suo know-how nel settore fotovoltaico, trasformando l'energia solare in soluzioni affidabili, intelligenti e sostenibili, in grado rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.