Mister dei giovani e dei play off: Dal Canto guida il progetto gialloblù

Ha lavorato con l'Under 17 e ha sfiorato una promozione

11/05/2021 - 06:59



VITERBO - Alessandro Dal Canto è il prescelto della Viterbese. Per un progetto che ha i giovani come valore aggiunto e che punta ai play off, il tecnico di Castel Franco Veneto, è la figura adeguata. Ha guidato la Nazionale Under 17 e la primavera di Empoli e Juventus. Con i toscani ha raggiunto anche la finale del torneo di Viareggio.

Marco Arturo Romano, poi, questa stagione punta ai play off che l'allenatore ha già affrontato con Arezzo e Siena giocandosi anche una semifinale. Da giorni si parlava di lui e dopo i fitti contatti, nella giornata di ieri, è arrivata la firma seguita dall'incontro in un locale di Bagnaia.

Sarà lui a continuare il percorso di crescita iniziato da Taurino e ripreso da Maurizi, ma con un organico diverso. Messo il punto sulla panchina, per la società, è il momento di ricostruire la rosa intorno ai riconfermati dello scorso campionato e alzare l'asticella.