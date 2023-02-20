ANNO 16 n° 216
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo YouTube Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Meteo per martedì 21 febbraio
Nuvole al mattino, stabile tutta la giornata
20/02/2023 - 11:08

Viterbo

Molte nuvole anche basse sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo stabile per tutta la giornata. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con molti addensamenti anche compatti. Temperature comprese tra +5°C e +14°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione dove avremo per molte nuvole anche basse. Nessuna variazione nel corso delle ore serali e notturne con cieli nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati.

 

Nazionale

 

AL NORD

 

Al mattino nubi basse lungo la Pianura Padana e Triveneto; pioviggini sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ampi spazi di sereno sui settori alpini e prealpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli coperti e precipitazioni insistenti sulla Liguria.

 

AL CENTRO

 

Al mattino nubi basse su tutti i settori, deboli piogge a nord della Toscana. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo. In serata ancora tempo asciutto ma con cieli del tutto coperti.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite sulle regioni peninsulari, maggiori aperture tra Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata ancora tempo asciutto con nubi compatte su tutti i settori.

 

Temperature minime stazionarie o in aumento; massime stabili o in lieve calo.

 

 

 

Www.centrometeoitaliano.it

 




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo