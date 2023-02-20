Meteo per martedì 21 febbraio

Nuvole al mattino, stabile tutta la giornata

20/02/2023 - 11:08



Viterbo

Molte nuvole anche basse sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo stabile per tutta la giornata. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con molti addensamenti anche compatti. Temperature comprese tra +5°C e +14°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione dove avremo per molte nuvole anche basse. Nessuna variazione nel corso delle ore serali e notturne con cieli nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nubi basse lungo la Pianura Padana e Triveneto; pioviggini sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ampi spazi di sereno sui settori alpini e prealpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli coperti e precipitazioni insistenti sulla Liguria.

AL CENTRO

Al mattino nubi basse su tutti i settori, deboli piogge a nord della Toscana. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo. In serata ancora tempo asciutto ma con cieli del tutto coperti.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite sulle regioni peninsulari, maggiori aperture tra Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata ancora tempo asciutto con nubi compatte su tutti i settori.

Temperature minime stazionarie o in aumento; massime stabili o in lieve calo.

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