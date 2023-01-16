Previsioni meteo per martedì 17 gennaio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

16/01/2023 - 10:57



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo instabile o perturbato con molte nuvole associate e piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche intensi. Ancora precipitazioni attese in serata. Temperature comprese tra +8°C e +10°C.

Lazio

Tempo instabile o perturbato su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio quando avremo molte nuvole associate a piogge e acquazzoni diffusi, localmente anche di forte intensità. Neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri, in temporaneo rialzo fino a 1700 metri nel pomeriggio.

Nazionale

AL NORD

Al mattino molte nubi e deboli precipitazioni lungo l'Emilia Romagna. Al pomeriggio neve in arrivo fino a 150-200 metri su Piemonte, Lombardia, Trentino e Triveneto e fino a quote di bassa montagna in Emilia Romagna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con neve fin verso i 150-100 metri su Alpi e Prealpi. Fenomeni in esaurimento nella notte.

AL CENTRO

Al mattino piogge anche abbondanti sui versanti Tirrenici; neve in Appennino dai 1300 metri. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse, con quota neve in rialzo fin verso i 1600-1700 metri. In serata ancora qualche piovasco tra Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, con neve dai 1200-1400 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge tra Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna, variabile altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali su Campania e Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata ancora precipitazioni sui medesimi settori, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime e massime in diminuzione al centro-nord, ed in rialzo al sud.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos