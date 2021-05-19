ANNO 16 n° 253
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo Diretta Streming Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Meteo per la Provincia, la Regione e per tuttItalia
Viterbo: tempo stabile e con temperature comprese tra +6°C e +20°C
19/05/2021 - 15:33

Viterbo

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +6°C e +20°C.

Lazio

Sole prevalente nelle ore mattutine su tutto il Lazio; nel pomeriggio temporali anche intensi interesseranno i rilievi e il Basso Lazio per poi esaurirsi nelle ore serali.

--

 

AL NORD

Giornata in graduale peggioramento: al mattino prevalenza di cieli sereni, con qualche addensamento tra Trentino e Friuli. Al pomeriggio instabilità sulle regioni del nord-est, con tempo più asciutto su Piemonte, Emilia e Liguria. In serata residui piovaschi sul Friuli, poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Tempo in prevalenza stabile al mattino, con tempo più soleggiato sulle coste e qualche precipitazione sulle zone Appenniniche. Attese precipitazioni pomeridiane su tutti i settori, con fenomeni più intensi tra Abruzzo e Lazio. Migliora in serata con cieli pienamente sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Mattinata caratterizzata da cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ma tempo asciutto. Peggiora al pomeriggio su Campania, Basilicata e alta Calabria, altrove condizioni meteo stazionarie. Residue piogge in serata in Calabria, mentre altrove avremo ampi spazi di sereno.

 

Temperature in generale calo nei valori minimi; massime stazionarie o in aumento al centro-nord ed in diminuzione al sud e sulle isole.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo