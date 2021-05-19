Meteo per la Provincia, la Regione e per tuttItalia

Viterbo: tempo stabile e con temperature comprese tra +6°C e +20°C

19/05/2021 - 15:33



Viterbo

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +6°C e +20°C.

Lazio

Sole prevalente nelle ore mattutine su tutto il Lazio; nel pomeriggio temporali anche intensi interesseranno i rilievi e il Basso Lazio per poi esaurirsi nelle ore serali.

--

AL NORD

Giornata in graduale peggioramento: al mattino prevalenza di cieli sereni, con qualche addensamento tra Trentino e Friuli. Al pomeriggio instabilità sulle regioni del nord-est, con tempo più asciutto su Piemonte, Emilia e Liguria. In serata residui piovaschi sul Friuli, poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Tempo in prevalenza stabile al mattino, con tempo più soleggiato sulle coste e qualche precipitazione sulle zone Appenniniche. Attese precipitazioni pomeridiane su tutti i settori, con fenomeni più intensi tra Abruzzo e Lazio. Migliora in serata con cieli pienamente sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Mattinata caratterizzata da cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ma tempo asciutto. Peggiora al pomeriggio su Campania, Basilicata e alta Calabria, altrove condizioni meteo stazionarie. Residue piogge in serata in Calabria, mentre altrove avremo ampi spazi di sereno.

Temperature in generale calo nei valori minimi; massime stazionarie o in aumento al centro-nord ed in diminuzione al sud e sulle isole.