Viterbo
Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in sviluppo al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +15°C e +32°C.
Lazio
Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Locali acquazzoni o temporali al pomeriggio specie su Appennino e zone meridionali, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.
Nazionale
AL NORD
Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio isolate precipitazioni sui rilievi alpini; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue precipitazioni tra Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con nuvolosità irregolare associata; ampi spazi di sereno altrove.
AL CENTRO
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo; locali precipitazioni in Appennino tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino isolate piogge sulla Puglia, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio instabilità in aumento sull'Appennino Calabro e in Salento; più asciutto altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con qualche velatura in transito.
Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento su tutta la penisola.
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