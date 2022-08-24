ANNO 16 n° 230
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Meteo per giovedì 25 agosto
24/08/2022 - 11:47

Viterbo

 

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in sviluppo al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +15°C e +32°C.

 

Lazio

 

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Locali acquazzoni o temporali al pomeriggio specie su Appennino e zone meridionali, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

 

 

Nazionale

 

AL NORD

 

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio isolate precipitazioni sui rilievi alpini; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue precipitazioni tra Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con nuvolosità irregolare associata; ampi spazi di sereno altrove.

 

AL CENTRO

 

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo; locali precipitazioni in Appennino tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino isolate piogge sulla Puglia, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio instabilità in aumento sull'Appennino Calabro e in Salento; più asciutto altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con qualche velatura in transito.

 

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento su tutta la penisola.

 

Www.centrometeoitaliano.it

 

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo