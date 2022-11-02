Previsioni meteo per giovedì 3 novembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

02/11/2022 - 11:02



Viterbo

Nubi sparse e schiarite durante la giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Maggiori addensamenti dalla serata con piogge in arrivo nella notte, anche a carattere di temporale. Temperature comprese tra +10°C e +21°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione quando avremo nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte tempo in peggioramento con precipitazioni a partire dalle zone settentrionali, possibili temporali anche intensi sui settori costieri.

Nazionale

AL NORD

Molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con precipitazioni sparse specie su Liguria e Lombardia. Tra pomeriggio e sera ancora instabilità sui medesimi settori con fenomeni in graduale spostamento verso le regioni di Nord-Est.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro dove avremo però molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio, deboli piogge possibili sull'alta Toscana. Variabilità asciutta in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al Sud sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità in transito alternata a schiarite ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori schiarite su Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime senza variazione di rilievo e massime in diminuzione specie sulle regioni del Centro-Sud.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos