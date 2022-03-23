Meteo giovedì 24 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

23/03/2022 - 10:25



Viterbo

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata non si attendono particolari variazioni. Temperature comprese tra +2°C e +17°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile nella giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni su tutti i settori.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con sole prevalente. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque, nuvolosità in aumento tra Piemonte e Liguria.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con prevalenza di cieli sereni

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli in prevalenza soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento da nord a sud.

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