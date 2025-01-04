'Meno tasse e migliore qualità della vita'

Il sindaco Franco Vita tira le somme dell'anno appena trascorso e illustra i progetti del 2025

04/01/2025 - 08:16

di Alessandra Sorge

NEPI - Tempo di bilanci e nuovi progetti per il sindaco Franco Vita. Con l'inizio del'anno il primo cittadino tira le somme dei primi sei mesi di attività alla guida della cittadina, tra progetti nuovi ed altri in continuità con il precedente mandato.

'Dopo aver messo in sicurezza le nostre strade esterne - ha spiegato il sindaco - ed eseguito molti interventi sul recupero del centro storico, il 2025 sarà caratterizzato oltre al proseguimento delle molteplici opere pubbliche, tra cui il recupero dell’altra parte del Castello dei Borgia, al raggiungimento di due obiettivi importanti: la riduzioni dei tributi comunali a partire dal 2026 ed il miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini. Nel prossimo anno, secondo le previsioni, aumenteranno gli introiti derivanti dalla concessione mineraria acqua di Nepi, che dovrebbero raggiungere la somma di circa 800 mila euro, a cui si aggiungono 65 mila a favore dell’Ente Nepi destinati al turismo. Una somma importante che ci faciliterà nel raggiungimento dei nostri obiettivi'.

'Il miglioramento della qualità della vita - prosegue - significa interventi nel sociale a difesa delle persone fragili, sostegno alle attività sportive, collaborazione con tutte le associazioni locali, conferma di primo Comune nel Lazio per la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, miglioramento dei servizi comunali, proseguimento delle numerose iniziative turistiche, difesa della parità di genere (centro antiviolenza), sostegno alle attività produttive . Un'attenzione particolare sarà destinata ai giovani, d’intesa con le autorità scolastiche, mediante la diffusione nelle aule, tramite personale specializzato, dei rischi per la salute dell’utilizzo delle sostanze stupefacenti. Altre iniziative riguarderanno la lotta contro il bullismo ed i pericoli di dipendenza dai cellulari. Vedo avvicinarsi gli obbiettivi che mi sono posto, sin dal mio primo mandato da sindaco, quello di raggiungere, con il notevole aiuto dei consiglieri comunali, traguardi di qualità per Nepi'.

Secondo quanto in precedenza dichiarato dal primo cittadino tra le opere che dovrebbero vedere compimento nel 2025 ci sono anche il completamento del secondo arco sotto il ponte di Nepi e la costruzione della rotatoria tra Cimina e Sutrina, due opere estremamente importanti per il miglioramento della viabilità cittadina