'Memorial Emilio Valerioti', oltre 80 iscritti alla 16ª edizione del concorso fotografico

Oltre 80 fotografi da tutto il mondo partecipano al concorso dedicato a Emilio Valerioti, con quattro temi tra paesaggi, vita urbana e natura selvaggia

07/03/2026 - 12:37



TARQUINIA - Si sono chiuse il 5 marzo le iscrizioni alla 16ª edizione del concorso 'Memorial Emilio Valerioti', che conferma il grande interesse degli appassionati di fotografia, superando quota 80 partecipanti, provenienti da Canada, Francia, Svizzera, Argentina, Polonia e Texas e da tutt'Italia con adesioni da Napoli, Reggio Calabria, Bergamo, Mantova, Roma, Civitavecchia e Montalto di Castro.

Un risultato significativo per un'iniziativa che, negli anni, è diventato un appuntamento tradizionale della primavera nella città etrusca. La manifestazione è dedicata alla memoria del fotografo e cineoperatore Emilio Valerioti, che con il suo obiettivo ha raccontato per lungo tempo la vita, i volti e i paesaggi del territorio. Il concorso è promosso da Maria Antonietta Valerioti, figlia del fotografo, in collaborazione con l'associazione Viva Tarquinia e con il patrocinio del Comune di Tarquinia, con l'obiettivo di valorizzare la passione per la fotografia e offrire uno spazio di espressione ai fotografi non professionisti.

Quest'anno sono quattro i temi proposti ai partecipanti: 'Minimalismo cromatico: l'azzurro e le sue sfumature', dedicato agli scatti in cui il colore azzurro diventa protagonista; 'Orizzonti da raccontare', che invita a interpretare paesaggi e linee di confine; 'Incontri selvatici', riservato al mondo animale; e 'Attimi in città', dedicato agli istanti di vita urbana. Con la chiusura delle iscrizioni si apre ora la fase di valutazione degli scatti da parte della giuria, che nei prossimi giorni individuerà i vincitori. Tutte le fotografie pervenute saranno esposte al pubblico nella mostra collettiva allestita presso la sala 'D. H. Lawrence', in via Umberto I, in programma dal 15 al 22 marzo 2026.