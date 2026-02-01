Mattia: Approvati i bilanci 2026-2028, ma si chiede più rigore nel rispetto delle regole

afferma: 'Irvit unico ente a non aver trasmesso la documentazione'

17/12/2025 - 17:23



VITERBO - 'Il Comitato Regionale di Controllo Contabile (Co.Re.Co.Co,) ha espresso parere favorevole, all'unanimità dei consiglieri presenti, ai bilanci di previsione degli Enti della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Il via libera dell'Organo di garanzia ha riguardato tutti gli enti tranne l'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane (Irvit), che non ha trasmesso la documentazione'. Lo dichiara la presidente del Co.Re.Co.Co., Eleonora Mattia, a margine della seduta della Commissione.

Tra i rilievi formulati nella sua relazione, la presidente Mattia ha citato alcune irregolarità procedurali come quelle relative alle Note integrative di diversi enti, in particolare quelle delle aree protette, in cui è stato segnalato, erroneamente, di non avere avuto conoscenza del Documento di Economia e Finanza regionale (Defr) e di non aver ricevuto indicazioni utili per la redazione del bilancio 2026–2028. Un'altra osservazione riguarda il mancato rispetto dei termini per la trasmissione del bilancio di previsione alla Regione, fissati al 15 ottobre dalla legge regionale di contabilità n. 11 del 2020, da parte dell'Ente Parco naturale regionale di Bracciano Martignano e l'Istituto Jemolo hanno trasmesso in ritardo i documenti. Ritardi che sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 3 della legge regionale 23/2023'.

Riguardo invece al rispetto della disciplina sul controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei Revisori dei conti, la presidente Mattia ha dichiarato: 'Prendiamo atto con favore del miglioramento registrato da parte della maggioranza degli enti anche grazie al costante richiamo del Comitato. Tuttavia, si ritiene necessario richiamare nuovamente gli enti che non hanno ancora pienamente rispettato tali obblighi'.

Pertanto 'pur esprimendo parere favorevole sui bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026–2028 degli enti che hanno correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente, riteniamo indispensabile ribadire l'importanza del pieno rispetto delle regole contabili, procedurali e temporali stabilite dalla legislazione nazionale e regionale'.