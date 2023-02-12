Marco Mengoni vince Sanremo. Tutta Ronciglione è con lui

Ieri sera il teatro Petrolini sold out per la finale del festival di Sanremo

12/02/2023 - 05:44



RONCIGLIONE - Marco Mengoni vinceva Sanremo con L'Essenziale esattamente dieci anni fa nel 2013 e esattamente dieci anni dopo la storia si ripete. Vince Sanremo 2023 con il brano Due Vite.

A Ronciglione è festa grande per la sua vittoria, il paese intero ha tifato per lui per la finale di ieri sera.

Per l'occasione il Comune ha organizzato un maxi schermo al teatro Petrolini.

Mengoni sin dalla prima sera è stato il super favorito di questo Sanremo 2023, dopo soprattutto tre puntate che l’hanno visto primeggiare in classifica, vincendo inoltre la quarta serata dedicata ai duetti, con una splendida esibizione del brano “Let it be” dei The Beatles, cantata insieme al coro gospel The Kingdom Choir.

''L’amministrazione comunale ha messo a disposizione il Teatro per poter vedere, insieme alla famiglia di Marco, la finale in diretta - hanno detto l’assessore al turismo Alessandra Ortenzi, insieme a Francesco Laurenti, delegato agli eventi e Manuela Giorgetti, delegata al teatro - Essendo periodo di carnevale, è stata data la possibilità alle persone presenti di poter venire mascherate, proprio per omaggiare Marco, che in un’intervista al Tgr Lazio ha dichiarato come il carnevale di Ronciglione gli manchi moltissimo e che lo fa sempre commuovere. Marco vuole portare un po' di carnevale sul palco di Sanremo, e i suoi concittadini vogliono sostenerlo anche in questo. Sono stati tantissimi i messaggi di incoraggiamento, e tutti tifano per lui e per una sua vittoria: “Quando Marco Mengoni chiama, Ronciglione risponde! Marco siamo sempre con te!”.