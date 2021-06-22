Marco Mengoni, è uscito il video del nuovo singolo ''Ma stasera''

L'artista di Ronciglione prepara anche un tour negli stadi

22/06/2021 - 06:51



VITERBO - È stato pubblicato, su YouTube, il videoclip del nuovo singolo di Marco Mengoni dal titolo ''Ma stasera'', che vede il cantante originario di Ronciglione protagonista a 2 anni e mezzo dal suo ultimo album ''Atlantico''. Il brano è stato prodotto da Purple Disco Machine, mentre il video è ad opera di Roberto Ortu, che ha lavorato con celebrità del calibro di Antonio Marras, stilista affermato in tutto il mondo.

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Per il suo nuovo lavoro, Marco Mengoni ha scelto di collaborare con il producer e dj Tino Piontek, per rendere l’album il più internazionale possibile. Il produttore discografico di Dresda, infatti, è noto per brani come ''Hypnotized'', con Sophie and The Giants, e ''Fireworks'', featuring The Knocks, quest’ultima uscita nel 2021.

Il videoclip ''Ma Stasera'' è stato realizzato in Sardegna ed è un inno agli anni ‘80. Le immagini parlano di libertà, di amore e di amicizia, nelle giornate estive in cui tutto può accadere.

Il vincitore della terza edizione di X Factor compare in canottiera e camicia da jeans in sella a una bici da corsa, simbolo della libertà ritrovata.

E intanto Marco Mengoni si scalda per il tour negli stadi, il suo esordio nelle grandi arene, nel 2022. Fans in estasi per l'annuncio delle prime due date allo stadio di San Siro a Milano (19 giugno 2022) e Stadio Olimpico di Roma (22 giugno 2022). Ora c'è attesa per il calendario delle altre date, ma già è partita la caccia al biglietto con lo stesso Marco Mengoni che ha pubblicato una serie di istruzioni su Instagram e sulle storie su come fare per prenotarsi.