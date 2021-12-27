Maltempo: criticità gialla sul Lazio da oggi pomeriggio e per 12 ore

L'allerta della protezione civile

27/12/2021 - 15:27



''Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio/sera di oggi, lunedì 27 dicembre 2021, e per le successive 9-12 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.

Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto''.

Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.