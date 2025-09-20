Ludovico Tagliolini è il nuovo rinforzo del reparto arretrato della Sorianese

I primi passi nei settori giovanili della Lazio fino all'Atletica Capranica lo rendono un calciatore giovane ma pronto

20/09/2025 - 09:27



SORIANO - Ludovico Tagliolini, difensore centrale nato a Roma il 23 gennaio 2008, approda in rossoblù dopo aver mosso i primi passi nei settori giovanili di SS Lazio, Ternana e Salernitana. Successivamente ha vestito la maglia dell'Atletico Capranica, con cui ha disputato un'ottima stagione da titolare nel campionato di Promozione, distinguendosi per maturità e continuità di rendimento. Prima dell'arrivo a Soriano ha avuto una parentesi al Pomezia.

Le sue prestazioni gli sono valse anche la convocazione nella Rappresentativa Under 17 del CR Lazio, con cui ha partecipato al Torneo delle Regioni, importante vetrina del calcio giovanile nazionale.

Con il suo innesto la Sorianese rafforza ulteriormente il reparto arretrato, inserendo un calciatore giovane ma già pronto a confrontarsi con contesti competitivi.

La società dà il benvenuto a Ludovico e gli augura buon lavoro con la maglia rossoblù.