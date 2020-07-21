Lombardi, stagione finita: ''Lavorerò duro per non cadere più''

Lesione al flessore per l'esterno di Viterbo. Non potrà aiutare la Salernitana nella corsa play off

21/07/2020 - 07:02



VITERBO - Verdetto impietoso: ''Lesione di alto grado al semitendinoso della coscia sinistra''. Tradotto, lsione muscolare al limite dello strappo e stagione finita per il centrocampista esterno della Salernitana Cristiano Lombardi, viterbese classe '95, costretto ad uscire di scena nel momento clou della stagione, con i campani in corsa per i play off che portano in serie A.

Lombardi, in prestito a Salerno ma di proprietà della Lazio, venerdì scorso era uscito dal campo sofferente durante l'ultimo match contro il Crotone. Infortunio muscolare che faceva temere il peggio, e così in effetti è stato. La risonanza magnetica alla quale Lombardi è stato sottoposto presso il Centro polidiagnostico ''Check Up'' non ha lsciato dubbi. Il giocatore, cresciuto calcisticamente nel Calcio Tuscia, potrà tornare in campo solo nella prossima stagione. Sì, ma con quale maglia? Difficile il ritorno alla Lazio, più probabile una conferma a Salerno - soprattutto se i campani dovessero coronare il sogno della promozione in A - oppure un trasferimento ad un'altra società della massima serie. Lombardi, infatti, protagonista di una stagione strepitosa, è stato attenzionato da diversi club di A. Nel frattempo l'esterno di Viterbo non si perde d'animo e affida la sua voglia di riscatto ad un messaggio con i propri followers di instagram.

''Grazie a tutti per i messaggi di questi giorni! Lavorerò il più duramente possibile per non dover più andare a terra in questo modo! Ora tiferò a gran voce per questo splendido gruppo che siamo, per far sì che questa città e questa grande squadra si possano giocare qualcosa di importante! Forza Salernitana''.