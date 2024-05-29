Lollobrigida: Viterbo è la capitale politica dell'agricoltura laziale

Inaugurata la nuova sede dell'ICQRF in Via del Collegio alla presenza del Ministro dell'Agricoltura

29/05/2024 - 13:56

di Gabriele Mazzetti

VITERBO - È stata inaugurata oggi la nuova sede dell'ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari) a Viterbo, un evento che segna un importante passo avanti per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e il supporto alle eccellenze locali. Alla cerimonia erano presenti numerose figure di spicco, tra cui il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, il Presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, il deputato Mauro Rotelli, il Capo Dipartimento del Lazio e Abruzzo dell'ICQRF, Felice Assenza, e l'Assessore al Bilancio del Comune di Viterbo, Elena Angiani.

Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida ha sottolineato l'importanza di Viterbo nel panorama agroalimentare italiano. 'Viterbo è una città straordinaria, con una forte vocazione alla qualità. L'apertura di questa sede rappresenta un passo cruciale per un sistema che è noto alle aziende ma meno ai cittadini e alle istituzioni. Siamo un paese che eccelle nella gestione delle emergenze, ma dobbiamo fare di più per mantenere questi standard. Il sistema Italia è uno dei più sicuri al mondo, e dobbiamo ringraziare gli imprenditori agricoli per la loro dedizione. Viterbo sta diventando la capitale politica dell'agricoltura del Lazio, anche grazie al Crea, diretto dal viterbese Rocchi, un ente storico immaginato da Cavour per modernizzare il settore.'

Alessandro Romoli, Presidente della Provincia di Viterbo, ha evidenziato la rapidità con cui è stata realizzata la nuova sede. 'Stiamo scrivendo una pagina importante con l'apertura della nuova sede. Questo ufficio rappresenterà un punto di riferimento per tutto il centro Italia e rivitalizzerà il centro storico. Le province rappresentano un presidio strategico, e spero che le competenze in futuro vengano riorganizzate per rafforzare ulteriormente il nostro territorio.'

In sostituzione della sindaca Chiara Frontini, è intervenuta Elena Angiani, Assessore al Bilancio del Comune di Viterbo, che ha descritto dell'importanza della sicurezza alimentare. 'La sicurezza alimentare è un tema cruciale non solo per la tutela del consumatore ma anche per garantire equità tra i produttori. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a una crescente burocratizzazione del settore, ma l'Italia è sempre stata all'avanguardia grazie a regole che esistono dal 1962.'

Felice Assenza, Capo Dipartimento del Lazio dell'ICQRF, ha lodato l'efficienza con cui è stata aperta la nuova sede. 'Questo è il territorio più rappresentativo del Lazio. Siamo uno dei tre dipartimenti a servizio del ministero con 32 propaggini territoriali. Con il nuovo ministro abbiamo aperto tre nuove sedi. La produzione agroalimentare si svolge nei territori, non nei grandi centri urbani, e Viterbo, con la sua importanza produttiva, non poteva essere priva di un presidio.'

Infine Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d'Italia, ha aggiunto: 'Il ministero sta prestando molta attenzione alla provincia di Viterbo. Tra Roma e Perugia non c'era un ufficio territoriale, e questa nuova sede rivaluta anche il centro storico. Il decreto siccità e la moratoria sugli impianti fotovoltaici a terra sono misure fondamentali per la nostra regione.'