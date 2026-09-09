Lo Zucchero Filato porta la Serie A dell'inclusione a Viterbo con 200 atleti con disabilità

Il 12 e 13 settembre Juventus, Milan, Lazio, Napoli e altri grandi club saranno protagonisti della seconda edizione del Torneo Nazionale della Tuscia Viterbese

09/09/2026 - 07:03

di Andrea Farronato

VITERBO – Tutto pronto per un weekend che porterà a Viterbo alcune delle più importanti realtà del calcio italiano nel segno dello sport, dell’inclusione e della solidarietà. Sabato 12 e domenica 13 settembre torna il Torneo Nazionale della Tuscia Viterbese di calcio paralimpico, giunto alla sua seconda edizione e organizzato dall’associazione Lo Zucchero Filato Aps.

Saranno circa 200 gli atleti che arriveranno nel capoluogo per prendere parte alla manifestazione. In campo le squadre special di Juventus, Milan, Hellas Verona, Udinese, Parma, Bologna, Lecce, Lazio, Napoli, Frosinone e Don Puglisi Nettuno, insieme ai ragazzi viterbesi dell’Asd Lo Zucchero Filato.

Le gare si svolgeranno sui campi del Cus di Viterbo, in via De Lellis, e del Don Armando Marini di Villanova, in via Bonaventura Tecchi.

Dallo sport alla scoperta di Viterbo

Il torneo sarà anche un'occasione per far conoscere la città agli atleti e alle loro famiglie. Nel pomeriggio di sabato, terminate le gare della mattina, le delegazioni visiteranno le bellezze del capoluogo, portando per le vie di Viterbo i colori dei rispettivi club.

Tappa finale al santuario di Santa Rosa, dove, grazie alla collaborazione di Vincenzo Fiorillo, costruttore della Macchina, e del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, la comitiva potrà assistere all'accensione straordinaria di Dies Natalis e conoscere la storia del Trasporto.

Torna il premio “Una Rosa in Campo”

All'interno della manifestazione spazio anche alla seconda edizione del premio “Una Rosa in Campo”, dedicato alle personalità che condividono e promuovono i valori dell'inclusione e della solidarietà nel mondo dello sport e nella società.

La premiazione si terrà sabato 12 settembre alle 12.45, presso il campo Don Armando Marini. A ricevere il riconoscimento saranno il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità Maurizio Borgo, la dirigente della S.S. Lazio Cristina Mezzaroma, il giornalista Rai Massimiliano Mascolo, il presidente della Fondazione Carivit Luigi Pasqualetti e il segretario del Comitato regionale Lazio della LND Claudio Galieti.

Domenica le finali

Il torneo raggiungerà il suo culmine domenica 13 settembre, a partire dalle ore 10, con le finali al campo Don Armando Marini.

Una particolarità caratterizzerà questa seconda edizione: le formazioni non saranno premiate in base alla classifica finale. L'organizzazione ha infatti scelto di assegnare riconoscimenti legati ai valori espressi durante il torneo, dall'inclusione alla fratellanza, passando per solidarietà, fair play, allegria e amicizia.

Una scelta che racchiude lo spirito dell'intera due giorni: utilizzare lo sport come strumento per organizzare un evento capace di valorizzare il territorio e, soprattutto, coinvolgere tutti senza lasciare indietro nessuno.