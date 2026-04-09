Lo sport per tutti sbarca a Viterbo, nel weekend arriva 'Lets Move Together'

Sabato e domenica la Palestra Santa Barbara si trasforma in un villaggio del benessere con 500 atleti, majorette e discipline aperte a neofiti e persone con disabilità

09/04/2026 - 10:17



VITERBO - Dopo il grande successo e la grande partecipazione della tappa di apertura a Latina, di Let’s Move Together, l’evento organizzato e promosso dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Eps Lazio con il contributo della Regione Lazio ed il sostegno del Coni Lazio, volto a portare lo sport, quello di base aperto a tutti, nelle piazze e nelle location più importanti delle cinque province del Lazio, approda questa settimana, nel weekend 11 e 12 aprile, nel capoluogo della Tuscia, presso la Palestra Santa Barbara. Previsto il coinvolgimento di tutti gli enti di promozione aderenti al Coordinamento del Lazio, delle Asd locali e di giovani e meno giovani che vorranno essere protagonisti delle tante attività proposte in questa città che avrà la possibilità di vivere questo momento per due giorni.

Tutti i soggetti protagonisti opereranno in un villaggio dedicato allo sport e al benessere fisico, sotto l’attenta guida dei tecnici delle Asd affiliate che saranno a disposizione per insegnare le diverse discipline proposte a tutti coloro che vorranno essere coinvolti, garantendo la possibilità di provare anche ai neofiti. Particolare attenzione per i più fragili, il cui accesso allo sport è maggiormente complesso: anziani, portatori di disabilità, soggetti economicamente più deboli, scenderanno in campo alla stregua di tutti gli altri nel corso di questo appuntamento.

A Viterbo si potranno praticare basket, volley, arti marziali, danza, ginnastica artistica e ritmica, giochi tradizionali e attività ludo ricreative, mentre diverse attività saranno riservate ai diversamente abili delle associazioni locali In tutto saranno convolti circa 500 atleti.

L’inizio è previsto sabato mattina alle 9.30 con la prima esibizione sportiva; poi seguirà una esibizione di majorette si all’interno e sia all’esterno della Palestra che renderanno la mattinata più festosa. Poi sarà a seguire ogni disciplina sportiva avrà in suo memento di visibilità di attrazione verso il pubblico.