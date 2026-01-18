ANNO 16 n° 212
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Calcio Pallacanestro Pallavolo Baseball Rugby Atletica Altri Sport Speciale Mondiale Brasile 2014
Lions Alto Lazio si impone allUnione Rugby Firenze per 39 a 5
Padroni di casa superiori nel gioco al largo e nelle mischie chiuse, due punti di forza che hanno fatto la differenza insieme ad una difesa fatta di placcaggi avanzanti
18/01/2026 - 17:54

VITERBO - Una partita non troppo difficile sulla carta per i Lions Alto Lazio, in mezzo alle due partite più impegnative del campionato, quella di domenica scorsa a Perugia e quella di sabato prossimo ad Olbia.

I Lions hanno messo in campo un quindici di partenza che ha dato ampio spazio a tutta la rosa disponibile.

Il Firenze non è mai stato pericoloso, i Lions hanno tenuto sotto controllo le poche azioni nelle quali i toscani hanno avuto il possesso del pallone. In tutto il primo tempo i ventidue dei Lions non sono mai stati occupati dagli avversari.

Quarantadue minuti sono serviti ai viterbesi per mettere al sicuro il risultato e guadagnare il punto di bonus.

Al 13’ ed al 17’ Lorenzo Digiacomantonio, oggi player of the match, mette a segno due mete nell’angolo entrambe trasformate da Fabbri. Al 24’ è stato il turno di Cuomo, che sta sempre più acquisendo confidenza tra i seniores ad andare in meta dopo una bella azione personale. Al 42’ capitan Lanzi ha schiacciato in mezzo ai pali il pallone della quarta segnatura. A risultato raggiunto c’è stato un turn over per consentire a tutta la panchina di entrare in campo.

Il Firenze ha messo a segno i suoi cinque punti con una meta al 50’, hanno risposto i Lions con due mercature di Di Resta a seguito di una maul avanzante ed il solito Milani, sempre alla sua maniera, eludendo fino al centro dei pali tutta la difesa avversaria.

Lions superiori nel gioco al largo e nelle mischie chiuse, due punti di forza che hanno fatto la differenza insieme ad una difesa fatta di placcaggi avanzanti.

L’Olbia ieri è andata a conquistare 5 punti a Livorno, mentre oggi, inaspettatamente il Perugia è stato sconfitto a Siena ed è ora a 9 punti dai Lions.

 

Lions Alto Lazio 39 – 5 Unione Rugby Firenze

 

Lions Alto Lazio:

Cuomo, Digiacomantonio Lor., Biagetti, Fabbri, Garbuglia F., Crinò, Milani, Ulisse, Garbuglia T., Lanzi, Spada, Santucci, Raschi, Duri, Di Resta

A disposizione entrati nel corso dell’incontro: Ferrilli, Tramontano, Schirripa, Malagigi, Crescimbeni, Basili Morgantini.

 

Unione Rugby Firenze:

Gaito, Spolon, Grignano, Cini, Cirillo, Maiorano, Lo Gaglio, Grilli, Michelagnoli, Busi, Metti, Toni, Bruni, Albonico, Innocenti

A disposizione entrati nel corso dell’incontro: Martelli, Malevolti, Viazzi, Cendali,Ardori, Bendinelli, Fiesoli

 

12’ meta Digiacomantonio, tras. Fabbri, 17’ meta Digiacomantonio tras. Fabbri, 20’ meta Cuomo n.t. , 42’ meta Lanzi tras. Fabbri, 50’ meta Firenze n.t. 52’ cp Fabbri, 57’ meta Di Resta n.t. ,59’ meta Milani tras. Cuomo

Cartellino giallo al 20’ per Bruni

 

Arbitro: Stefano Aguanno di Roma




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo