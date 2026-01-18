Lions Alto Lazio si impone allUnione Rugby Firenze per 39 a 5

Padroni di casa superiori nel gioco al largo e nelle mischie chiuse, due punti di forza che hanno fatto la differenza insieme ad una difesa fatta di placcaggi avanzanti

18/01/2026 - 17:54



VITERBO - Una partita non troppo difficile sulla carta per i Lions Alto Lazio, in mezzo alle due partite più impegnative del campionato, quella di domenica scorsa a Perugia e quella di sabato prossimo ad Olbia.

I Lions hanno messo in campo un quindici di partenza che ha dato ampio spazio a tutta la rosa disponibile.

Il Firenze non è mai stato pericoloso, i Lions hanno tenuto sotto controllo le poche azioni nelle quali i toscani hanno avuto il possesso del pallone. In tutto il primo tempo i ventidue dei Lions non sono mai stati occupati dagli avversari.

Quarantadue minuti sono serviti ai viterbesi per mettere al sicuro il risultato e guadagnare il punto di bonus.

Al 13’ ed al 17’ Lorenzo Digiacomantonio, oggi player of the match, mette a segno due mete nell’angolo entrambe trasformate da Fabbri. Al 24’ è stato il turno di Cuomo, che sta sempre più acquisendo confidenza tra i seniores ad andare in meta dopo una bella azione personale. Al 42’ capitan Lanzi ha schiacciato in mezzo ai pali il pallone della quarta segnatura. A risultato raggiunto c’è stato un turn over per consentire a tutta la panchina di entrare in campo.

Il Firenze ha messo a segno i suoi cinque punti con una meta al 50’, hanno risposto i Lions con due mercature di Di Resta a seguito di una maul avanzante ed il solito Milani, sempre alla sua maniera, eludendo fino al centro dei pali tutta la difesa avversaria.

Lions superiori nel gioco al largo e nelle mischie chiuse, due punti di forza che hanno fatto la differenza insieme ad una difesa fatta di placcaggi avanzanti.

L’Olbia ieri è andata a conquistare 5 punti a Livorno, mentre oggi, inaspettatamente il Perugia è stato sconfitto a Siena ed è ora a 9 punti dai Lions.

Lions Alto Lazio 39 – 5 Unione Rugby Firenze

Lions Alto Lazio:

Cuomo, Digiacomantonio Lor., Biagetti, Fabbri, Garbuglia F., Crinò, Milani, Ulisse, Garbuglia T., Lanzi, Spada, Santucci, Raschi, Duri, Di Resta

A disposizione entrati nel corso dell’incontro: Ferrilli, Tramontano, Schirripa, Malagigi, Crescimbeni, Basili Morgantini.

Unione Rugby Firenze:

Gaito, Spolon, Grignano, Cini, Cirillo, Maiorano, Lo Gaglio, Grilli, Michelagnoli, Busi, Metti, Toni, Bruni, Albonico, Innocenti

A disposizione entrati nel corso dell’incontro: Martelli, Malevolti, Viazzi, Cendali,Ardori, Bendinelli, Fiesoli

12’ meta Digiacomantonio, tras. Fabbri, 17’ meta Digiacomantonio tras. Fabbri, 20’ meta Cuomo n.t. , 42’ meta Lanzi tras. Fabbri, 50’ meta Firenze n.t. 52’ cp Fabbri, 57’ meta Di Resta n.t. ,59’ meta Milani tras. Cuomo

Cartellino giallo al 20’ per Bruni

Arbitro: Stefano Aguanno di Roma