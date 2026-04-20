Lions, cuore e crescita non bastano: lAfragola vince in rimonta

I viterbesi avanti nel primo tempo, poi il calo: esordio per il giovane Baiocco

20/04/2026 - 16:17



VITERBO – Una sconfitta che lascia comunque segnali incoraggianti. I Lions Alto Lazio cedono 21-29 contro l’RNA Napoli Afragola al termine di una gara combattuta e ben giocata per lunghi tratti.

Alla vigilia il pronostico sembrava chiuso, con la capolista campana opposta all’ultima in classifica. Ma il campo ha raccontato tutt’altra storia, almeno nella prima frazione. I giovani leoni partono con determinazione e qualità, sorprendendo gli avversari e portandosi avanti fino al 37’ sul punteggio di 21-10.

Una prestazione che conferma i progressi evidenziati nel girone di ritorno, con una squadra in crescita sotto il profilo tecnico e caratteriale. Nella ripresa, però, la maggiore fisicità degli ospiti cambia l’inerzia del match. I viterbesi perdono compattezza, si affidano troppo alle iniziative individuali e l’Afragola ne approfitta per ribaltare il risultato, conquistando anche il punto di bonus che consolida il primato in classifica.

Nonostante il ko, restano diversi aspetti positivi per il gruppo, a partire dalla crescita dei giovani e dall’esordio di Christian Baiocco, che segue le orme del padre Alessandro in prima linea.

Baiocco fa parte del gruppo di ragazzi provenienti da Orvieto che, insieme ai coetanei di Viterbo e Civita Castellana, hanno contribuito alla formazione dell’Under 18 dei Lions Alto Lazio: un progetto che guarda al futuro e continua a dare segnali di crescita.

Lions Alto Lazio : Poli, Genova, DiFilippo, Baldarelli, Costantini, Picone, Luisi, Graziani, Borrelli, Bozzi, Ahipue,Foscoli, Mariani De Simoni, Angelozzi A disposizione :Salamone, Fazi, Pace, Santaniello, D’antonangelo, Baiocco

RNA : Rocco, Lanzetta, Sivori, Russo, Cafaro, Di Giugno,.Bonardi, Perrone,Cappiello, Piacente, Simonetti,May, Soma, Renella, D’Angelo A disposizione :Pulisi, Rummo, Di Fusco, Di Giffoni, Grandoni,Pedicini, Vitolo

Arbitro Simone Moretti

5’ meta Simonetti nt, 9’ meta Poli trasf. Picone, 13’ meta D’Angelo nt, 18’ meta Baldarelli trasf. Picone, 22’ meta Poli trasf. Picone, 37’ meta Soma, 56’ meta Renella trasf,Lanzetta 62’ meta D’Angelo, trasf. Lanzetta

53’ cartellino giallo Picone, 69’ cartellino giallo Renella