Libertà è Democrazia apre la sede a Viterbo: parte il radicamento sul territorio

In via Mazzini 57 il nuovo presidio provinciale del partito guidato da Giancarlo Affatato

15/06/2026 - 15:48



VITERBO – L’apertura della sede di Libertà è Democrazia a Viterbo, in via Mazzini 57, inaugurata lo scorso 11 giugno, rappresenta l’inizio ufficiale del radicamento sul territorio del partito nuovo della politica italiana ispirato, nei suoi principi, alla Dottrina sociale della Chiesa. La sede rappresenta il punto di riferimento provinciale per il confronto con tutti i cittadini che vogliono conoscere la realtà di Libertà è Democrazia.

Il partito, diretto dal Segretario nazionale Giancarlo Affatato, si è presentato per la prima volta nelle ultime elezioni amministrative in tutta Italia e ha eletto molti consiglieri comunali con un consenso medio del 4.9% che è un risultato incredibile considerando che LeD ha poco più di un anno di vita.

La sede di Viterbo, già operativa, è anche un laboratorio politico aperto che si prefigge di dare il proprio contributo alla vita politico-amministrativa di Viterbo e provincia aprendosi al confronto con gli altri partiti e movimenti politici ed alla partecipazione attiva dei cittadini di cui verranno ascoltati proposte e consigli.

“Ringrazio il Segretario Nazionale Prof. Arch. Giancarlo Affatato – dice Andrea Angeli, Vice coordinatore regionale Lazio di LeD - per il grande lavoro svolto in tutta Italia e per l'appoggio e la fiducia del lavoro fin qui svolto. Viterbo sarà il punto di partenza del nostro programma politico”.

L’appuntamento politico per eccellenza per Libertà è Democrazia saranno le prossime elezioni comunali di Viterbo, in cui il partito si presenterà con una propria lista e un proprio candidato sindaco che nascerà dal confronto e dall’impegno dei propri militanti sul territorio.