Leonardo Bonucci riceverà il premio 'Pietro Calabrese' a Soriano nel Cimino

Oltre a lui giornalisti, scrittori, musicisti, attori e registi, atleti e altri italiani illustri

03/06/2024 - 20:27



SORIANO NEL CIMINO - Anche al mitico “Leo” Bonucci sarà consegnato a Soriano nel Cimino il premio dedicato a Pietro Calabrese, noto giornalista. L’appuntamento con la cerimonia è fissato per giovedì 6 giugno alle 17, presso Piazza Vittorio Emanuele II. L’evento sarà presentato dai giornalisti Giuseppe Di Piazza del “Corriere della Sera” e Valentina Caruso di Sky.

Oltre al calciatore viterbese, con nove scudetti e un campionato europeo nei palmarès, a ricevere l’onorificenza saranno l’attrice e regista Monica Guerritore, già Commendatore della Repubblica, il produttore cinematografico e discografico Domenico Procacci, il regista e sceneggiatore Enzo G. Castellari, il musicista (chitarrista e arrangiatore) e direttore d’orchestra Pinuccio Pirazzoli, lo scrittore, sceneggiatore e autore televisivo Giancarlo Governi, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, i direttori sportivi Piero Ausilio dell'Inter e Giovanni Sartori del Bologna, il vittorioso ex calciatore Giancarlo Oddi (fece conquistare lo scudetto alla Lazio nel 1974), i giornalisti Daniele Dallera, responsabile del “Corriere della Sera”, e Monica Giandotti, al timone di importanti programmi Rai, lo scrittore e inviato di cronaca giudiziaria di La7 Guy Chiappaventi e la cronista del Messaggero Camilla Mozzetti.