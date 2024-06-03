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Leonardo Bonucci riceverà il premio 'Pietro Calabrese' a Soriano nel Cimino
Oltre a lui giornalisti, scrittori, musicisti, attori e registi, atleti e altri italiani illustri
03/06/2024 - 20:27

SORIANO NEL CIMINO - Anche al mitico “Leo” Bonucci sarà consegnato a Soriano nel Cimino il premio dedicato a Pietro Calabrese, noto giornalista. L’appuntamento con la cerimonia è fissato per giovedì 6 giugno alle 17, presso Piazza Vittorio Emanuele II. L’evento sarà presentato dai giornalisti Giuseppe Di Piazza del “Corriere della Sera” e Valentina Caruso di Sky.

Oltre al calciatore viterbese, con nove scudetti e un campionato europeo nei palmarès, a ricevere l’onorificenza saranno l’attrice e regista Monica Guerritore, già Commendatore della Repubblica, il produttore cinematografico e discografico Domenico Procacci, il regista e sceneggiatore Enzo G. Castellari, il musicista (chitarrista e arrangiatore) e direttore d’orchestra Pinuccio Pirazzoli, lo scrittore, sceneggiatore e autore televisivo Giancarlo Governi, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, i direttori sportivi Piero Ausilio dell'Inter e Giovanni Sartori del Bologna, il vittorioso ex calciatore Giancarlo Oddi (fece conquistare lo scudetto alla Lazio nel 1974), i giornalisti Daniele Dallera, responsabile del “Corriere della Sera”, e Monica Giandotti, al timone di importanti programmi Rai, lo scrittore e inviato di cronaca giudiziaria di La7 Guy Chiappaventi e la cronista del Messaggero Camilla Mozzetti.




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