Legge di stabilità 2026, Sabatini: 'si apre una pagina straordinaria per il Lazio'

afferma: Grazie all'intervento del governo nazionale, il debito regionale è stato ridotto di oltre 13 miliardi di euro, permettendo da qui ai prossimi cinque anni, investimenti per circa 500 milioni di euro.

10/12/2025 - 18:20



VITERBO – Oggi, mercoledì 10 dicembre, si è svolta la discussione generale sulla legge di stabilità 2026

Così si è espresso il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, componente della Commissione bilancio: 'Si è svolta oggi nella Commissione bilancio del consiglio regionale presieduta dal collega Marco Bertucci la discussione generale sulla Legge di stabilità 2026 che ha visto un ampio confronto fra maggioranza e opposizione. Una proposta di legge che non prevede ricorso a nuovo indebitamento ed introduce una seria programmazione rivolta in favore della crescita del territorio, con aiuti concreti alle famiglie e alle imprese. Prosegue infatti anche per il 2026 la politica di riduzione della pressione fiscale attraverso l'utilizzo del fondo taglia-imposte. Sul fronte delle imposte regionali, viene confermata l'aliquota Irpef ridotta all'1,73 per cento per i redditi fino a 28 mila euro, mentre le realtà del terzo settore e le imprese operanti nei comuni montani saranno esentate dall'aumento dell'Irap. Grande attenzione al comparto della sanità con incentivi per il personale sanitario dei Pronto soccorso. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale saranno autorizzati ad erogare un'indennità una tantum fino al 3,33% della retribuzione annua lorda per complessivi 3,7 milioni. Grazie all'intervento del governo nazionale, che in seguito ad un ampio confronto nella conferenza stato-regioni ha cancellato per le regioni l'obbligo di restituire le anticipazioni di liquidità concesse, il debito regionale è stato ridotto di oltre 13 miliardi di euro, fatto questo che permetterà di liberare, da qui ai prossimi cinque anni, investimenti per circa 500 milioni di euro. Un tesoretto che permetterà di intervenire concretamente sulle infrastrutture e sullo sviluppo del territorio. Un bilancio di prospettiva e di grande respiro reso possibile dal grande lavoro messo in campo in questi anni dalla Giunta Rocca e dall'assessore al Bilancio Giancarlo Righini, lavoro che ha finalmente permesso di risanare le finanze regionali. Auspichiamo ora un confronto costruttivo in sede di discussione e di approvazione del testo, certi che continueremo così a scrivere una nuova pagina per la Regione Lazio'.