Lavori sulla linea ferroviaria RomaViterbo, weekend di modifiche alla circolazione

Dal 10 al 12 ottobre interventi di RFI per la nuova fermata di Pigneto: treni regionali limitati e disagi previsti anche per i pendolari del Viterbese

09/10/2025 - 07:42



VITERBO - Fine settimana di modifiche e disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Roma–Viterbo. Nel weekend compreso tra venerdì 10 e domenica 12 ottobre, la circolazione dei treni subirà importanti variazioni a causa dei lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la realizzazione della nuova fermata di Pigneto, a Roma.

Gli interventi, fondamentali per migliorare la mobilità metropolitana e regionale, avranno però ripercussioni dirette anche sul traffico ferroviario del Viterbese, in particolare sulla linea FL3 Roma – Cesano/Viterbo.

Durante i tre giorni di lavori, i treni regionali della FL3 saranno limitati o partiranno da Roma Ostiense, mentre sulla linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto i convogli saranno limitati o originari da Roma Tiburtina e Roma Ostiense.

Il servizio Leonardo Express da e per Fiumicino Aeroporto resterà invece regolare.

Non solo regionali: anche diversi treni Intercity e Intercity Notte (Milano–Salerno, Milano–Reggio Calabria, Milano–Siracusa/Palermo e Torino–Salerno) subiranno variazioni di orario e deviazioni di percorso nelle giornate di sabato e domenica, con l’attivazione di servizi sostitutivi su autobus nelle tratte soppresse.

I pendolari del Viterbese, molti dei quali utilizzano quotidianamente la linea FL3 per raggiungere la Capitale, dovranno quindi fare i conti con orari modificati e possibili rallentamenti, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza.