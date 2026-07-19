La spiaggia più bella della Tuscia, al via la maxichallenge estiva tra i litorali di Tarquinia e Montalto

Un sondaggio social per eleggere la meta regina del 2026. Chi vincerà la sfida tra le dune selvagge di Pescia Romana, la movida di Tarquinia Lido e la natura incontaminata delle Saline?

19/07/2026 - 04:13

di Serena D'Ascanio

TUSCIA - Con l'arrivo del caldo record di luglio, per migliaia di viterbesi e turisti la domanda è sempre la stessa: dove si va al mare nel weekend? Il litorale della Tuscia, con i suoi quasi trenta chilometri di costa divisi tra i comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, offre scorci per tutti i gusti: dalle spiagge attrezzate per le famiglie alle oasi selvagge per chi cerca il contatto con la natura.

Per stabilire una volta per tutte quale sia la spiaggia del cuore dei bagnanti, i quotidiani locali di Viterbo hanno lanciato una vera e propria challenge estiva. Un sondaggio aperto a tutti per eleggere la 'Regina del litorale viterbese'.

Le sfidanti: le nomination per il titolo di miglior spiaggia

La sfida si preannuncia accesissima e vede contrapposte diverse anime della costa tirrenica nostrana. Ecco le spiagge finite sul tabellone della challenge, pronte a darsi battaglia a colpi di clic e preferenze:

Tarquinia Lido (La classica): È il punto di riferimento per le famiglie e per chi ama i servizi a portata di mano. Stabilimenti storici, campi da beach volley, ristoranti sul mare e una passeggiata pedonale sempre viva. Riuscirà a far valere la forza della tradizione?

Le Saline di Tarquinia (L'oasi protetta): Un piccolo paradiso naturalistico dove la spiaggia incontra la riserva naturale popolatasi di fenicotteri rosa. È la meta preferita da chi cerca relax, silenzio e un panorama mozzafiato, lontano dal caos degli ombrelloni stampati.

Marina di Montalto (La spiaggia per tutti): Ampi arenili di sabbia scura, pinete rigogliose alle spalle e un'offerta che coniuga perfettamente tratti di spiaggia libera a stabilimenti moderni. Fortissima tra i giovani e gli amanti degli sport acquatici.

Pescia Romana - Località Marina e Costa Selvaggia (Il paradiso incontaminato): Al confine con la Toscana, qui la natura si mostra in tutta la sua forza. Dune ricoperte di macchia mediterranea, legni riportati dal mare e un'acqua limpida che conquista i puristi della tintarella selvaggia.

Come funziona la challenge e dove votare

Il meccanismo è semplicissimo, attraverso i canali social (Instagram e Facebook) e i portali web di Viterbonews24, i lettori possono esprimere la propria preferenza.

E voi, per chi voterete? Preferite la comodità del lettino a Tarquinia Lido o lo spirito wild delle dune di Pescia Romana? La sfida è aperta!