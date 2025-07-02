Tiziana Laureti è la prima Rettrice dellUniversità della Tuscia

È la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia dell'Ateneo

02/07/2025 - 21:35



VITERBO - La professoressa Tiziana Laureti è stata eletta Rettrice dell'Università degli Studi della Tuscia, per il prossimo mandato 2025 - 2031. È la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia dell'Ateneo, fondato nel 1979. Al termine delle operazioni di voto, dalle 9.00 alle 18.00 di oggi, la professoressa Laureti, unica candidata, ha ottenuto un ampio consenso da parte della comunità accademica (voti: 405).

Alla nuova Rettrice l'augurio del Magnifico Rettore, Stefano Ubertini, che ha dichiarato: 'Desidero rivolgere a Tiziana Laureti le mie più sincere congratulazioni e un sentito augurio di buon lavoro. La sua elezione segna un passaggio importante per il nostro Ateneo e sono certo che sotto la sua guida l'Ateneo continuerà a crescere e a svolgere un ruolo di primo piano nel sistema universitario nazionale e nel nostro meraviglioso territorio. A Tiziana va anche il mio personale ringraziamento per l'impegno che ha sempre dimostrato e per il contributo che, ne sono certo, saprà offrire nel suo nuovo ruolo'.

La nuova Rettrice ha affermato: 'Desidero innanzitutto ringraziare la comunità per la fiducia che mi è stata accordata. Assumo questo incarico con senso di responsabilità, spirito di servizio e profondo rispetto per l'istituzione. Lavorerò per un'università inclusiva, aperta al dialogo, attenta alla qualità della didattica e della ricerca, e sempre più connessa con il territorio e con il mondo'.

Tiziana Laureti, ordinaria di Statistica Economica, è attualmente direttrice del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM). Viterbese, con una carriera consolidata sia in ambito nazionale che internazionale, ha collaborato con istituzioni come la Banca Mondiale, Eurostat e la FAO. Di recente, è stata nominata componente della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (COGIS) con decreto del Presidente della Repubblica.

La professoressa Laureti entrerà ufficialmente in carica il 1° novembre 2025, succedendo a Stefano Ubertini, e guiderà l'Ateneo per i prossimi sei anni. La sua elezione rappresenta non solo un importante momento di svolta per l'Università della Tuscia, ma anche un segnale significativo sul piano dell'equità di genere e dell'innovazione nella governance accademica.