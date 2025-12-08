La fiamma olimpica illumina Viterbo: folla, emozione e identità cittadina

Viterbo inaugura il passaggio della fiaccola per Milano-Cortina 2026 con accensione in piazza ed eventi dedicati agli sportivi locali

08/12/2025 - 16:38



VITERBO — Una serata di festa, orgoglio e partecipazione quella di domenica 7 dicembre: la città è stata protagonista come prima tappa del viaggio della fiamma olimpica in vista dei Milano-Cortina 2026. Dopo l’arrivo della torcia, poco prima delle 19:30 la fiamma è stata accesa nel braciere allestito in piazza Martiri d’Ungheria, sigillando simbolicamente l’inizio del percorso verso i Giochi.

La manifestazione — promossa dal comune tramite una convenzione con la Fondazione Milano Cortina 2026 — è stata pensata come un momento di visibilità per la città, non solo sotto il profilo sportivo, ma anche turistico, culturale ed economico.

Il percorso e i protagonisti

La torcia ha iniziato la staffetta nel tardo pomeriggio da via della Palazzina, per poi attraversare un tragitto urbano di oltre 5 chilometri, passando per le vie principali di Viterbo fino al cuore della città.

Tra coloro che hanno portato la fiaccola figurano 27 tedofori complessivi, scelti anche tra chi rappresenta la comunità locale. Tra i nomi annunciati nei giorni precedenti all’evento — e tra i più attesi — c’erano l’ex rugbista della nazionale, Martin Castrogiovanni, la ginnasta del gruppo nazionale di ginnastica ritmica Martina Centofanti e l’ex atleta olimpico Giancarlo Peris.

I tedofori selezionati tra la comunità viterbese — finalizzati a rappresentare “il meglio” della città — sono stati Stefano Zucchi, Nicolò Marconi e Omar Sabatini. Sono stati loro a compiere gli ultimi tratti di staffetta prima dell’accensione, poco prima del calar del sole.

Celebrazione dello sport locale

In occasione dell’evento, la serata ha incluso una cerimonia di premiazione alle eccellenze cittadine nel campo sportivo, a testimonianza di quanto la comunità voglia vivere l’Olimpiade come un progetto condiviso.

Tra gli atleti premiati figurano giovani che si sono distinti nel 2025 in discipline come sci, atletica, scherma e boxe femminile — segnale dell’attenzione dell’amministrazione verso lo sport giovanile locale.

Un’eredità con radici lontane

L’occasione ha unito sotto lo stesso simbolo passato e presente: durante la conferenza stampa di presentazione si è infatti mostrata una “fiaccola-cimelio”, copia di quella usata nel 1960, quando la fiamma olimpica delle edizioni di Roma attraversò — per la prima volta — molte città del Lazio, tra cui Viterbo.

Così come allora, anche oggi la scelta di includere Viterbo come prima tappa è stata vissuta come un riconoscimento alla sua identità storica, culturale e sociale: un ritorno delle Olimpiadi nella Tuscia, dopo decenni