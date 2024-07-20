VITERBO - La FC Viterbo annuncia di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yuri Reinkardt, per la stagione 2024/2025 del campionato di eccellenza.
Trequartista classe 2002, è cresciuto tra Roma, Viterbese, Lazio, Savio, Lodigiani, Flaminia e Monterosi. Approda in Eccellenza Lazio nel 2022, tra le fila della Narnese Calcio. Ha chiuso la stagione 2023/2024 nell’Academy Ladispoli.
Diamo il benvenuto a Yuri augurandogli una carriera gratificante e piena di successi con i colori gialloblù.