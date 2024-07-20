La Favl Cimini Viterbo dà il benvenuto al giocatore Yuri Reinkardt

Trequartista e classe 2002, si allenerà per il campionato di eccellenza

20/07/2024 - 11:43



VITERBO - La FC Viterbo annuncia di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yuri Reinkardt, per la stagione 2024/2025 del campionato di eccellenza.

Trequartista classe 2002, è cresciuto tra Roma, Viterbese, Lazio, Savio, Lodigiani, Flaminia e Monterosi. Approda in Eccellenza Lazio nel 2022, tra le fila della Narnese Calcio. Ha chiuso la stagione 2023/2024 nell’Academy Ladispoli.

Diamo il benvenuto a Yuri augurandogli una carriera gratificante e piena di successi con i colori gialloblù.