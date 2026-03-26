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La biodiversità nella riserva naturale Monte Rufeno: mostra ad Acquapendente
Aperta tutti i giorni fino al 12 aprile nel chiostro di San Francesco. Presentata anche la nuova carta dei sentieri
26/03/2026 - 15:19

ACQUAPENDENTE - È stata inaugurata il 24 marzo 2026 ad Acquapendente, presso il chiostro di San Francesco, la mostra fotografica 'La biodiversità nella Riserva Naturale Monte Rufeno', alla presenza degli studenti e dei docenti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci, della sindaca Alessandra Terrosi e dell'assessore all'ambiente Glauco Clementucci.

L'esposizione, che sarà visitabile tutti i giorni fino al 12 aprile, racconta la biodiversità del territorio attraverso scatti raccolti nel corso degli anni dal personale della Riserva Naturale Monte Rufeno e selezionati dai curatori della mostra Filippo Belisario e Sabrina Di Francesco, restituendo un percorso ideale che tocca i diversi ambienti della riserva.

'La Riserva Naturale Monte Rufeno è nata nel 1983 - ricorda la sindaca Terrosi - e in oltre quarant'anni di gestione ha svolto un ruolo fondamentale e insostituibile per la conservazione e l'incremento della biodiversità, base imprescindibile per la sopravvivenza e la resilienza di un ecosistema così importante per la nostra comunità e non solo'.

L'inaugurazione della mostra è stata anche l'occasione per presentare la nuova carta dei sentieri della Riserva Naturale Monte Rufeno, uno strumento utile per accompagnare i visitatori e gli appassionati di trekking lungo i percorsi ambientali e far conoscere sempre di più il patrimonio naturalistico e paesaggistico locale.

Entrambe le iniziative sono state realizzate con il contributo della Direzione Programmazione economica, Fondi europei e Parchi regionali della Regione Lazio.




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