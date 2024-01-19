L'8 e il 9 Giugno si tornerà alle urne. Oltre alle elezioni europee, per 24 comuni della Tuscia la scelta del nuovo sindaco

La riforma del governo Meloni permetterà il terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 15.000 abitanti

19/01/2024 - 06:44

di Gabriele Mazzetti

ROMA - Ufficiali le date del prossimo appuntamento elettorale. Si tornerà alle urne il week end del 8 e 9 Giugno, con le elezioni europee, le regionali in Piemonte, Basilicata e Umbria, e le comunali che coinvolgeranno quasi 4000 comuni, compresi sei capoluoghi di provincia. In particolare, nella provincia di Viterbo, 24 comuni si preparano a eleggere il loro primo cittadino.

In provincia di Viterbo i comuni che dovranno eleggere il sindaco saranno: Bagnoregio, Bassano in Teverina, Calcata, Canepina, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civitella d’Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Monte Romano, Monterosi, Nepi, Onano, Piansano, San Lorenzo Nuovo, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Vejano e Villa San Giovanni in Tuscia

Un elemento di rilievo in vista di queste elezioni è il passaggio del disegno di legge del governo Meloni, che apre la strada a un cambio significativo nel panorama politico locale. La possibilità per i sindaci dei comuni sotto i 15.000 abitanti di essere eletti per tre mandati consecutivi rappresenta un'importante modifica che potrebbe influenzare la leadership in diversi centri della provincia di Viterbo.

Con l'approvazione della legge, diversi sindaci della provincia di Viterbo potrebbero godere della possibilità di un terzo mandato. Nomi come Alessandro Romoli a Bassano in Teverina, Fabio Bartolacci a Tuscania, Piero Camilli a Grotte di Castro, Ermanno Nicolai a Tessennano, Salvatore Serra a Ischia di Castro, Maurizio Testa a Monte Romano e Giovanni Giuliani ad Onano potrebbero puntare alla terza elezione.