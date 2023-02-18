Lunder 17 eccellenza della Stella Azzurra Vt mai così in alto

Conquista la fase interregionale del proprio campionato di categoria

18/02/2023 - 09:19



VITERBO - Straordinario risultato quello ottenuto dalla squadra Under 17 Eccellenza della Stella Azzurra Viterbo, che grazie al successo interno per 88-60 contro Frascati nell’ultima gara della regular season, conquista la fase interregionale del proprio campionato di categoria.

Il secondo posto assoluto ottenuto nel torneo di qualificazione del proprio girone assicura ai ragazzi dei coach Fanciullo e Scaramuccia di gareggiare nella prossima fase, alla quale accedono le prime cinque classificate delle diciotto partecipanti al campionato laziale, con le formazioni delle Regioni Toscana, Marche/Umbria, Abruzzo o Campania.

Un’opportunità mai colta fino ad oggi nel panorama cestistico locale da una squadra giovanile di Eccellenza.

“È una grandissima soddisfazione per la Stella Azzurra Viterbo e per tutto il basket giovanile viterbese - dichiara la dirigenza biancoblu - Abbiamo superato formazioni capitoline, di Rieti e Latina, società che vantano una tradizione di pallacanestro giovanile di grande qualità.

Ora i nostri ragazzi potranno misurarsi con avversari tra i migliori dei ranking regionali, giocarsi le proprie carte, fare esperienza e crescere ulteriormente. Aver raggiunto questo obiettivo è il primo meritato traguardo per un settore giovanile in costante crescita, grazie ad uno staff tecnico di primissimo ordine e ad un magnifico gruppo che rappresenta il nostro futuro”.

IN FOTO:

Daniele Cassieri, Emanuele Pugliesi, Matteo Di Croce, Alberto Guiducci, Gabriele Galise, Filippo Taurchini (Cap), Shiva Cvek, Francesco Mosti, Simone Bertini, Federico Seripa, Edoardo Ughetta, Niccolò Bacchiddu.

Ufficio Stampa Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo