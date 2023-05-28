LOrvieto FC vince il Memorial Socciarelli Categoria Giovanissimi 2009

28/05/2023 - 21:36



L’Orvieto FC di coach Mauro Viviani (Campionato di Serie B 1981-1982 con la Lazio), si aggiudica il Torneo Categoria Giovanissimi 2009 al “Memorial Socciarelli” Paris organizzato ad Acquapendente dalla Polisportiva Real Azzurra. Nella combattutissima finale gli umbri superano per 4-3 il Tuscania.

In vantaggio per 3-0 al termine del primo tempo (in rete Alessandro Catalini, Gabriele Santucci e Alessandro Muzi), subiscono nella ripresa la parziale rimonta dei viterbesi (reti di Luca Astolfi e Damiano Brizzi) prima di allungare con Alessandro Muzi e trascorrere un finale reso al cardiopalmo per la rete realizzata ad un minuto dalla fine da Damiano Brizzi.

Ultimo gradino del podio per la locale formazione della Real Azzurra Etruria che supera per 4-1 il Vald’Orcia. Toscani in vantaggio dopo appena tre minuti Anase Damoui ma viterbesi in scioltezza con Giuliano Mareschi, Riccardo Luciani, Diego Perosillo, Alessandro Sepe. Nel primo dei due “preliminar round” il Tuscania superava per 3-2 il Vald’Orcia. Viterbesi al riposo sul 3-0 (doppietta di Giancarlo Cerquetella e rete singola di Luca Astolfi) prima di subire nella ripresa la parziale rimonta toscana con Tommaso Generali e Marco Casali.

La seconda equilibratissima semifinale che vedeva opposti i padroni di casa ai futuri campioni, viene sbloccata dagli umbri con una rete al 6° della ripresa di Alessandro Catalini (si allega fotografia squadra).