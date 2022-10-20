Linconfondibile stile degli anni 80

Rubrica a cura di Martina Pedica 'L'arte della moda'

20/10/2022 - 14:45



di Marina Pedica

FABRICA DI ROMA - Nonostante sia ormai passata una generazione, la moda degli anni ‘80 continua a non morire, anzi ritornano spesso nei negozi quelli che sono jeans a vita alta e giacchetti borchiati di pelle. Ma vestire anni ‘80 non significa semplicemente questo, infatti la moda in quel periodo era usata soprattutto per stupire e valorizzarsi.

Si dava molta importanza anche a quella che era la capigliatura e il make-up nel look. In particolar modo con la comparsa nelle strade dei punk, contribuirono con le loro acconciature dai capelli sparati a completare il look da strada, insieme a giacche di pelle e stivali.

Gli appassionati della tendenza gotica e neoromantica amavano sicuramente i rossetti scuri, il fondotinta bianco e il trucco nero per gli occhi; la soluzione più gettonata erano il rossetto color scarlatto che spiccava sul pallore del viso e il taglio corto e spigoloso.Per non porre freni allo stupore inoltre, i jeans griffati cominciarono a essere venduti strappati, magari affiancati a un bomber, immancabili nel guardaroba dei ragazzi di strada.

Una nuova ondata di stilisti iniziò comunque a prendere piede in questi anni, ad esempio Giorgio Armani ideò un nuovo tailleur con giacca dalle spalle larghe e imbottite, da portare sopra una gonna corta e aderente. Si lasciò perciò, libero sfogo a quelli che erano look trasandati, provocanti e da “ragazzi ribelli”.

La moda degli anni ‘80 era eccesso e affermazione della donna. Indossati molto furono anche gli occhiali a goccia e le tute insieme alle sneakers, dalle innumerevoli marche, alle quali si iniziò ad attribuire molta importanza in quel periodo. Mentre, un altro accessorio amato in quegli annie che sembra tornato in auge da qualche tempo a questa parte, è il marsupio. la moda degli anni ‘80 non disprezza capi prettamente sportivi e casual per il tempo libero ed inoltre non teme l’accostamento di colori squillanti. Se da un lato abbiamoil nero e l’argento sfoggiati nello stile punk, dall’altro abbiamo colori fluo, il fucsia, il viola, il turchese e il blu elettrico.

Lo stile degli anni ‘80 prevede anche vestiti fascianti, stretti e sensuali, magari con scollature e gioielli in aggiunta. La donna ideale di quei tempi doveva avere un fisico atletico, potente e tonificato. Anche lo stile di Madonna in minigonna, canotta in pizzo, capelli spettinati e strati di indumenti di scarsa qualità, conquistò il pubblico femminile internazionale di quei tempi, contribuendo con il suo look pesante e le collant a rete, a rendere inconfondibile ed indimenticabile la moda anni ‘80.