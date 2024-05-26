Lattore Simone Terranova nella serie Viola Come il Mare 2

Terranova: Uno dei miei obiettivi è aprire una scuola di recitazione qui a Viterbo

26/05/2024 - 03:55

di Giulia Ortenzi

VITERBO - Venerdì 3 maggio è iniziata la seconda stagione di Viola come il Mare, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman ambientata in Sicilia, in programma in prima serata su Canale 5. La serie, che è composta da 12 episodi, verrà trasmessa in 6 prime serate, programmando il finale di stagione per il 6 giugno 2024.

Le riprese della serie, che sono state girate nell’autunno dell’anno scorso, sono arrivate fino alla Tuscia. Infatti, dal 3 al 9 settembre, Civita Castellana è diventata un vero e proprio set cinematografico.

La fiction, come tutti sappiamo, narra le vicende di Viola, una giornalista trasferitasi da Parigi a Palermo, che affianca l'ispettore di polizia Demir nella risoluzione di diversi casi che assediano la città. La giovane, affetta da sinestesia, riesce a scoprire sempre le verità.

Un cast stellare quello di “Viola come il Mare”, che ha visto protagonista della terza puntata l’attore siciliano, che ormai vive a Viterbo da anni, Simone Terranova. Un caso di cronaca nera lo vedrà coinvolto nelle indagini dell’ispettore capo di polizia Francesco Demir (Can Yaman) e nell’inchiesta della giornalista Viola (Francesca Chillemi): “Questa per me è stata un’esperienza davvero interessante ed emozionante per via della grande popolarità che la sieri suscita in questo momento– dichiara l’attore Simone Terranova – lavorare al fianco di attori del loro calibro è stato fantastico, ma soprattutto è stato emozionante poter girare alcune della scene qui nei territori della Tuscia, poiché le riprese sono state effettuate in un teatro di posa, dove è stato ricostruito l’interno del commissariato”.

“Io nella serie interpreto Giovanni Cutrona – prosegue Simone – che è un burbero e solitario elettricista che si è ritrovato coinvolto nel caso di cronaca della puntata. È stato molto interessante per me portare in scena questo personaggio, specialmente per via delle mie origini siciliane, grazie alle quali sono riuscito a far emergere prendendo spunto da personaggi che ho realmente incontrato nella mia vita. Giovanni è un uomo solitario che sembra essere contro tutto e tutti, ma piano piano, durante il corso della puntata, si scoprirà essere completamente diverso”.

L’attore, ormai da anni, vive a Viterbo, una città che gli è rimasta nel cuore e in cui ha deciso di traferirsi: “Sono ormai quattro anni che vivo a Viterbo – dichiara l’attore – Ho conosciuto questa città quando studiavo all’accademia del cinema di Roma e dividevo la mia casa con un ragazzo di Viterbo. Per me è sempre stata la meta dei weekend e del divertimento, e piano piano mi è entrata nel cuore. Io, oltre ad essere un attore, sono un Acting coach in una scuola che ho aperto in provincia di Livorno. Il mio obiettivo è di poter aprire anche qui, nel territorio della Tuscia, una scuola di recitazione. Io credo che questo possa aiutare i giovani ad avere uno sfogo di divertimento diverso, da quello che ora è la società; questi giovani sono sempre più solitari e chiuse e grazie alla recitazione si potrebbe creare un momento di apertura e interazione sociale importante per questi ragazzi”.