Linfinita lotta a 3 per lo scudetto sta per ricominciare

Chi tra Juventus, Lazio e Inter conquisterà il tricolore più emozionante degli ultimi anni?

29/06/2020 - 15:12



Signore e signori ci siamo: lo spettacolo della Serie A,con la sua interessantissima lotta a 3 per la conquista del tricolore, sta finalmente per ricominciare.Visto che mancano ormai pochi giorni alla ripresa delle ostilità sportive tra Juventus, Lazio e Inter, che tanto ci erano mancate, vi consigliamo di prenotare con anticipo il posto più comodo del vostro divano di casa, prima che lo facciano altri, e infine di tenervi pronti con il telecomando del televisorein modo da sintonizzarvi con massima puntualità sul canale “pianeta calcio italiano”. Siccomeil d-day è alle porte, meglio fare un piccolo riassunto delle ultime puntate del thriller mozzafiato che quest’anno ha come protagonista il solito amato pallone, i bianconeri, e, un po' a sorpresa, biancocelesti e nerazzurri. Inter e Lazio sono le antagoniste che non ti aspetti, o almeno che non ti aspettavi ad agosto, pronte a detronizzare il team di Torino.

Se l’Aquila con 62 punti, uno in meno della Vecchia Signora a quota 63, dopo aver espresso un calcio molto bello a vedersi, fatto di veloci e improvvise verticalizzazioni, è pronta a mettere la freccia per superare il bolide bianconero, ciò non può dirsi per la Beneamata uscita psicologicamente a pezzi dopo l’ultima sconfitta proprio contro la prima della classe. Ovviamente nulla è ancora perduto tenendo conto che il Biscione ha sì 54 punti in classifica, ma deve pur sempre recuperare una sfida chiave, quella con la Sampdoria, che gli permetterebbe di tornare a -6. Non dimentichiamo infine che le formazioni allenate da Conte danno più del 100%, come sostiene anche un ex interista come Antonio Cassano, dunque un prepotente ritorno in cima alla vetta da parte di Eriksen e compagni è davvero possibile.

Da agosto a oggi come sono cambiati i pronostici!

La lotta per il tricolore di quest’anno, inutile negarlo, è il più bell’inno al calcio italiano che ci possa essere: dopo tanti anni di dominio Juve, dovremo finalmente attendere l’ultima giornata per scoprire quale squadra conquisterà il meritato scudetto 2019-2020. Sebbene i bianconeri rimangano i favoriti numero uno poiché abituati a giocare per vincere, Lazio e Inter non sembrano intenzionate a issare bandiera bianca nei confronti della Vecchia Signora, anzi…Grazie ai colpi di classe di uno stratosferico Immobile e alle magie della coppia Lautaro-Lukaku, queste formazioni sono a pronte a superare i loro limiti andando contro ogni pronostico di inizio stagione. Se ad agosto infatti i bookmaker dei più importanti siti online erano concordi nell’esprimere il loro favore per la Juve, oggi non è più così: le scommesse live sul calcio attualmente si caratterizzano per quotazioni similari quando si tratta della vittoria dello scudetto da parte delle tre contendenti. Questo indizio così importante, e pesante, fa certamente una prova, quella di cui abbiamo bisogno per essere ancora più invogliati nel non perdere nemmeno un minuto dell’epica battaglia tra Juventus, Lazio e Inter.

Ma alla fine chi vincerà?

Rispondere a tale secca domanda è davvero complicato perché, ovviamente, nessuno di noi possiede la sfera di cristallo. Al netto degli infortuni dei campioni più rappresentativi delle tre squadre in lizza per la vittoria finale, crediamoche, nonostante il calcio più armonioso sia quello espresso dalla Lazio che con un Inzaghi sempre più in pole position ha trovato una sua definitiva fisionomia, alla fine sarà ancora la Juve a trionfare. Perché vi chiederete? Perché la squadra di Torino dispone di più giocatori intercambiabili tra loro rispetto a Lazio e Inter che, oltre all’11 titolare, non hanno sostituti all’altezza. Dovendo disputare match ogni 3 giorni, l’impossibilità di pescare il jolly dalla panchina alla lunga potrebbe fare la differenza. Insomma: questa parte finale del torneo così compressa nel tempo penalizza quelle squadre che non possono far rifiatare più tanto i calciatori più rappresentativi. I tifosi biancocelesti e nerazzurri, ci immaginiamo, staranno facendo tutti gli scongiuri del caso in questo preciso istante.