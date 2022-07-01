VITERBO - Sabato 9 luglio, L’Altro circolo Centro culturale di iniziativa Omosessuale di Viterbo parteciperà al Viterbo pride”, giornata in cui si festeggerà la diversità e l’inclusione. Per L’Altro circolo -Centro culturale di iniziativa Omosessuale è cruciale che tutti i soci e simpatizzanti si ritrovino in uno spazio comune, insieme ad altre associazioni LGBTQI+ del territorio a sfilare nelle vie della nostra città a rivendicare e ricordare tutte le vittime di omotranfobia, a sventolare le nostre bandiere rainbow nel quale modi di pensare, convinzioni e orientamenti sessuali diversi si possano esprimere liberamente, insieme all’uguaglianza di sesso.
Noi abbracciamo questi valori ogni giorno per assicurarci che ogni persona si senta sempre la benvenuta a bordo nella nostra comunità LGBTQ+.
Accogliamo quindi con orgoglio la diversità e supportiamo un mondo più inclusivo!
Gian Carlo Mazza
Presidente L’Altro circolo - Centro culturale di iniziativa Omosessuale Viterbo
Sportello Transgender
Sportello Migrazione e Legale LGBTQ
CasArcobaleno -Montefiascone