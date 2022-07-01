LAltro circolo parteciperà al Viterbo Lazio Pride

''Abbracciamo questi valori ogni giorno per assicurarci che ogni persona si senta benvenuta''

01/07/2022 - 19:30



VITERBO - Sabato 9 luglio, L’Altro circolo Centro culturale di iniziativa Omosessuale di Viterbo parteciperà al Viterbo pride”, giornata in cui si festeggerà la diversità e l’inclusione. Per L’Altro circolo -Centro culturale di iniziativa Omosessuale è cruciale che tutti i soci e simpatizzanti si ritrovino in uno spazio comune, insieme ad altre associazioni LGBTQI+ del territorio a sfilare nelle vie della nostra città a rivendicare e ricordare tutte le vittime di omotranfobia, a sventolare le nostre bandiere rainbow nel quale modi di pensare, convinzioni e orientamenti sessuali diversi si possano esprimere liberamente, insieme all’uguaglianza di sesso.

Noi abbracciamo questi valori ogni giorno per assicurarci che ogni persona si senta sempre la benvenuta a bordo nella nostra comunità LGBTQ+.

Accogliamo quindi con orgoglio la diversità e supportiamo un mondo più inclusivo!

Gian Carlo Mazza

Presidente L’Altro circolo - Centro culturale di iniziativa Omosessuale Viterbo

Sportello Transgender

Sportello Migrazione e Legale LGBTQ

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