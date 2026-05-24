Kaysra batte il Gradoli e vola in semifinale sognando la Prima Categoria

La squadra di Cerveteri passa i quarti di finale dei playoff della Seconda Categoria Lazio per le seconde classificate

24/05/2026 - 18:15



GRADOLI – Nella gara di domenica 24 maggio 2026, valida per i playoff di Seconda Categoria Lazio, il Kaysra passa i quarti di finale battendo il Gradoli di misura. Una punizione di Morlando alla mezz’ora del primo tempo regala il pass semifinale play off Seconda Categoria al Kysra.

Puntuali e precisi in fase di interdizione i ceretani soprattutto nella ripresa con le intuizioni giocate di Calabresi, Vignaroli ed Esposito trovano spazio giusto per spezzare il forcing dei viterbesi e congelare l’importantissimo risultato. Nell’onestamente più difficile pomeriggio di tutta stagione per realizzare tecnicamente il proprio credo calcistico, il Gradoli dimostra impegno, volontà, abnegazione al lavoro per cercare di porre rimedio a qualcosa di molto complesso.

Leader Daniel Munteanu scrolla con le giocate ed a parole il gruppo. Dopo un primo tempo snervante per difficoltà di uscire con giocate da una tripla marcatura, David Aekim Mawah Mew si trova alla perfezione al momento di essere chiamato a dialogare con Mohamed Dicko.

Il Direttore di gara premia sempre la postura dei difensori e fa ampio cenno di proseguire. Alessio Ranucci, Luca Virtuousi, Federico De Nicola, Federico Faggiani qualificano con percussioni di fascia e centrali questa scelta ma le soluzioni a rete sono imprecise. Finisce 0 a 1 per gli ospiti che in semifinale giocheranno contro il San Damiano, domenica 31 maggio. La finale si disputerà domenica 7 giugno.

ASD GRADOLI 0 – 1 ASD KAYSRA





ASD GRADOLI: Montagnoli, Vitali, Virtuosi, Agostini, Munteanu, Aprea (30° st Faggiani), De Nicola, Grassini (20° Tine), Aekim, Ranucci, Lagdah (15° st Dicko)

A DISPOSIZIONE: Allegrini, Castiglione, Grassini, Gubbiotto, Scatena, Seghetti

ALLENATORE: Bacchi

ASD KAYSRA: Antonini, Giannella (26° st Troiani), Bonafede, Caraccia, Castelletti, Barone, Calabresi, Vignaroli, Esposito, Morlando (32° st Ferro), Marra

A DISPOSIZIONE: Rasicci, D’Ercole

ALLENATORE: Graniero

ARBITRO: Alessandro Roca Comitato di Viterbo

MARCATORI: 30° pt Morlando (K)

NOTE: Ammoniti 18° pt De Nicola (AG), 29° pt Montagnoli (AG), 33° st Bonafede (K)