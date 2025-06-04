Incendio università Tuscia, Sabatini e Zelli: 'Una ferità per la città. Massima vicinanza e sostegno all'Ateneo'

04/06/2025 - 16:34



VITERBO - 'Il vasto incendio che sta interessando la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi della Tuscia è una ferita profonda per tutta la comunità viterbese essendo stata colpita un'eccellenza culturale e scientifica di livello internazionale. Le immagini che stanno circolando fotografano una realtà drammatica, scene che non avremmo mai voluto vedere. Per il momento non possiamo che ringraziare gli uomini e le donne dei Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e tutti gli operatori che stanno lavorando con straordinaria professionalità per domare le fiamme e mettere l'area in sicurezza. Esprimiamo massima solidarietà al magnifico rettore Stefano Ubertini, ai docenti, agli studenti e a tutto il personale dell'Ateneo, ribadendo il massimo impegno della Regione Lazio per superare le difficoltà che questa situazione ha inevitabilmente creato e per favorire un rapido ritorno alla normalità. Un ringraziamento infine ad Arpa Lazio per il prezioso lavoro che sta svolgendo, rivolto al monitoraggio della qualità dell'aria e alla sicurezza ambientale'.

Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e il presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente Giulio Zelli.