Incendio a Viterbo, Fns Cisl: Emergenza gestita con professionalità, ma le carenze restano gravi

06/06/2025 - 08:50



VITERBO - Come in tutte le calamità e eventi catastrofici i vigili del fuoco sono sempre in prima linea.

Il 4 giugno la città di Viterbo è stata oggetto di tutti i più importanti notiziari tg.

Nella mattinata di ieri un incendio ha praticamente distrutto gran parte della struttura dell'università di Agraria. Nonostante le problematiche segnalate da tempo dalla FNS CISL VITERBO e quella del LAZIO che hanno evidenziato le carenze di automezzi da incendio e del personale vigili del fuoco.

Tale situazione ha costretto il personale a rientri straordinari addirittura con l'ausilio dell'esercito e del personale del comando dei VVF di Roma per coprire adeguatamente il servizio di concorso altrimenti sotto numero.

Nonostante le problematiche segnalate l'ennesimo intervento è stato comunque portato a termine con successo. La FNS CISL esprime gratitudine a tutto il personale intervenuto e ancora una volta invita l'amministrazione a risolvere la grave e cronica carenza di organico e mezzi che da anni affliggono tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e del territorio viterbese.

Durante il suddetto intervento altri distaccamenti sono intervenuti lasciando scoperti territori della provincia.

E' ormai consuetudine che in ogni evento di queste dimensioni emergono problematiche di questo genere ancora irrisolti e abbiamo alle porte gli incendi estivi da affrontare con le problematiche di cui sopra.

Accettiamo come sempre tutti gli elogi che ci vengono rivolti ma riteniamo che questo non basta più e questa situazione sia diventata inaccettabile pertanto a breve saremo di nuovo costretti a richiedere un confronto con l'amministrazione.

La segreteria di Viterbo

FNS CISL

Il segretario generale aggiunto Fns Cisl Viterbo

FNS CISL

Federico SCIUGA