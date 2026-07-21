In memoria della moglie dona 2,5 milioni di euro allospedale Santa Rosa per un laboratorio di genetica medica

La donazione del dottor Enzo Facchini per onorare la memoria della dottoressa Maria Valentina Filippi Balestra

21/07/2026 - 17:39



VITERBO – Un'eredità trasformata in un progetto destinato a migliorare la vita di migliaia di persone. È il significato della donazione di 2 milioni e 500mila euro che permetterà di realizzare il nuovo Laboratorio di genetica medica dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo, una struttura che porterà il nome della dottoressa Maria Valentina Filippi Balestra, neurologa che per anni ha prestato servizio nella Asl di Viterbo, lasciando un ricordo ancora vivo tra colleghi e pazienti.

A compiere il gesto è stato il marito, il dottor Enzo Facchini, anche lui per lungo tempo professionista dell'azienda sanitaria, che ha scelto di trasformare il desiderio espresso dalla moglie durante la malattia in un'opera concreta a favore della comunità.

La donazione consentirà di riqualificare circa 1.100 metri quadrati del secondo piano dell'edificio A del Santa Rosa, dove sorgerà un laboratorio moderno e altamente specializzato, destinato a rappresentare uno dei più importanti investimenti della Asl di Viterbo nel settore della medicina di precisione.

L'idea nasce dall'esperienza vissuta dalla dottoressa Filippi Balestra durante il percorso della sua malattia. In quel periodo aveva potuto conoscere da vicino il lavoro della struttura di Genetica medica della Asl, apprezzandone la competenza e maturando il desiderio di contribuire alla crescita di un servizio sempre più strategico per la prevenzione, la diagnosi precoce e lo sviluppo di cure personalizzate.

Il nuovo laboratorio si inserisce nel percorso di sviluppo avviato dalla Asl di Viterbo nel campo della genomica e della medicina di precisione. Negli ultimi anni l'azienda sanitaria ha rafforzato la rete della diagnostica genetica, consolidando la collaborazione con il Centro di riferimento regionale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea e ampliando i servizi di consulenza genetica sul territorio provinciale. A questo si aggiungerà anche la futura attivazione della nuova PET-TC del Santa Rosa, attualmente in fase di realizzazione.

'La realizzazione del nuovo Laboratorio dà compimento a un desiderio che mia moglie aveva espresso con grande convinzione e che ho voluto onorare nel modo più fedele possibile', spiega Enzo Facchini. 'Durante la sua malattia aveva avuto modo di apprezzare la professionalità di tanti colleghi e desiderava che questa struttura potesse continuare a crescere. Anch'io ho trascorso gran parte della mia vita nella Asl di Viterbo e conosco il valore delle persone che vi lavorano. Non avendo avuto figli, ho sentito che il modo più autentico per rispettare la sua volontà fosse lasciare qualcosa di concreto alla comunità. Sapere che il Laboratorio porterà il suo nome è per me motivo di grande emozione'.

Sull'iniziativa è intervenuto anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha definito la donazione 'uno straordinario atto d'amore verso l'intera comunità e un segno di ritrovata fiducia nei confronti della Asl di Viterbo e della Regione'. Rocca ha inoltre sottolineato come il progetto contribuirà a rafforzare il ruolo dell'ospedale Santa Rosa nella genomica e nella medicina di precisione, consentendo di offrire ai cittadini prestazioni sempre più avanzate e personalizzate.

Anche il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi, ha espresso profonda gratitudine per il gesto del dottor Facchini. 'Quella che oggi accogliamo è molto più di una donazione – ha dichiarato –. È un autentico atto d'amore nei confronti della sanità pubblica e della Tuscia. Il nuovo Laboratorio di genetica medica rappresenterà un tassello fondamentale della strategia con cui stiamo costruendo una sanità sempre più moderna, fondata sull'innovazione tecnologica e sulla medicina di precisione. Un gesto di straordinaria generosità che ci affida anche la responsabilità di realizzare un'opera all'altezza del significato che porta con sé'.