In arrivo il caldo africano anche a Viterbo: tra giovedì e venerdì si toccheranno i 40 gradi

Entro il weekend potrebbero arrivare correnti più fresche

17/06/2024 - 19:43



VITERBO - Si prevede caldo africano a partire da un anticiclone, che surriscalderà l’Italia centro-meridionale e coinvolgerà anche il Lazio: anche a Viterbo la situazione sarà questa, con culmine dell’afa tra giovedì e venerdì.

Il tempo sarà stabile per tutta la settimana e continuerà a presentare cielo sereno, con una lieve velatura di nuvole. L’aumento delle temperature prenderà il via, portandosi su valori sempre più elevati. Tra il 20 e il 21 giugno a Viterbo si sfioreranno i 39/40°C, a Roma direttamente i 40°C, seguite dai 41/42 di Frosinone e i 38/40 di Latina.

Di giorno si potranno raggiungere i 40 gradi in pianura, con attenuazione della temperatura lungo la costa. Durante la notte, invece, non si scenderà oltre i 23/25 gradi sulle zone dell’entroterra, con valori superiori sul litorale: in quest’ultima porzione oscilleranno intorno ai 26/27°C.

Quest’improvvisa ondata di calore potrebbe terminare entro il weekend, a causa dell’ingresso di correnti più fresche dai quadranti settentrionali.