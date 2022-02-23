Il viterbese Andrea Spiti rappresenterà il Lazio nella gara del Salto in Alto ad Ancona

Parteciperà al Trofeo Ai Confini delle Marche

23/02/2022 - 15:03







Andrà in scena ad Ancona domenica 6 marzo 2022, nello splendido impianto al coperto del Palais la 10^ edizione del Trofeo “AI CONFINI DELLE MARCHE” manifestazione giovanile indoor di atletica che vedrà impegnati gli atleti della categoria giovanile Cadetti/e di numerose regioni italiane.



Convocato per la prima volta in rappresentativa con il Lazio Andrea Spiti, giovanissimo atleta della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, allenato da Federica Gregori, che nell’occasione sarà impegnato nella gara del Salto in Alto, specialità nella quale ha ottenuto i migliori risultati tecnici saltando nei recenti Campionati Regionali a Rieti la misura di 1,72.

Andrea è una delle punte della squadra giovanile della Finass Viterbo che grazie al lavoro attento e competente dei suoi numerosi allenatori, continua a sfornare ogni anno giovani talenti in molte specialità dell’atletica. Ad Andrea i migliori complimenti del presidente della società Giuseppe Misuraca.