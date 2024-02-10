Chiusura attività Civita Castellana: Disdicevole comportamento del consigliere che sbeffeggia il sindaco

I Fratelli dItalia commentano il post uscito sui social di un consigliere comunale in merito alla chiusura dei 5 locali per non aver rispettato lordinanza di Carnevale

10/02/2024 - 16:40

di Giulia Ortenzi

CIVITA CASTELLANA – “Riteniamo estremamente disdicevole il comportamento di un consigliere comunale, che ricordiamo essere rappresentante della cittadinanza tutta, con delle ben precise responsabilità, etiche in primo luogo. Consigliere che, per mera e strumentale propaganda politica e con l'intento di acciuffare un paio di like, accusa il sindaco di un “atto ostile verso le attività commerciali” e lo sbeffeggia con una foto, diffamatoria in relazione al contesto, solo per aver applicato, in seguito a relazioni di organi superiori, quello che prescrive la legge. Cosa non si fa per una manciata di popolarità!

Possiamo star qui a disquisire se un’ordinanza obbligatoria per legge possa essere più o meno equa, ma ciò che non dobbiamo mai perdere di vista è il fatto che la legge si rispetta, sempre. Una legge è legge e come tale va applicata e rispettata: in primis dalle istituzioni, di cui anche un consigliere di minoranza, seppur a volte sembri dimenticarlo, fa parte. Sta ad ogni componente del consiglio dare il buon esempio, invece di cavalcare, a mero uso strumentale, pulsioni anarchiche che non mirano certo al benessere di una comunità.

Esprimiamo, contemporaneamente la nostra solidarietà a quelle attività commerciali che, nonostante gli sforzi messi in campo, sono state penalizzate da qualche cliente che, credendosi furbo e al di sopra della legge, ha eluso la sicurezza riuscendo ad uscire in strada o lungo il percorso con il bicchiere in mano. Invitiamo tutti i cittadini, ed in particolare i partecipanti alle prossime sfilate allegoriche, a rispettare le disposizioni vigenti, in quanto eludere la sicurezza e trascinarsi in strada con un drink non ci rende più fighi, ma serve solo a provocare gravi danni economici e d’immagine a chi quel drink forse l'ha confezionato.

Per le prossime sfilate ci saranno delle attività con le saracinesche abbassate, ci saranno ragazzi che non percepiranno uno stipendio, fornitori che non lavoreranno e nel complesso forse uno spettacolo più povero di quello che il nostro Carnevale è in grado di fornire. Cerchiamo tutti di tenerlo a mente quando si elude la sicurezza per una bravata. Perché a pagare il prezzo della nostra superficialità potrebbero essere altri”.

Fratelli d’Italia - Civita Castellana