Il Ragonesi non rispetterà l'ordinanza del sindaco: ''Lunedì scuola aperta''

Goffredo Sepiacci: ''Locali sanificati, personale pronto e linee guida già adottate''

11/09/2020 - 18:59



VITERBO - In merito all’ordinanza del sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena, che oggi posticipa la riapertura delle scuole viterbesi al prossimo 24 settembre prende posizione Goffredo Sepiacci, direttore del complesso scolastico Cardinal Ragonesi e presidente regionale dell’Aninesi Confindustria del Lazio: ''Comprendiamo le ragioni del sindaco di Viterbo e sappiamo anche che molte scuole statali non sono ancora del tutto ancora pronte – spiega Sepiacci– ma il Ragonesi ha già provveduto a sanificare tutti i suoi locali, ad adottare i piani di sicurezza anti-Covid previsti dalle norme nazionali, regionali e locali e le relative linee guida ed infine già provveduto alla formazione del proprio personale docente e non docente''.

''Pertanto – annuncia Goffredo Sepiacci – noi apriremo le porte ai nostri studenti del Liceo Quadriennale il prossimo lunedì 14 settembre''.

''Già da inizio mese infatti la nostra struttura ospita regolarmente, sia il reinserimento dei bambini - aggiunge il direttore del Cardinal Ragonesi di Viterbo - che l’accoglienza dei nuovi bimbi frequentanti il nido e la scuola dell’infanzia nei quali si applica il metodo Montessori, nel rispetto delle indicazioni dell’Opera nazionale Montessori''.