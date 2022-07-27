Il Personal Trainer dei Vip Nathan a Vejano per levento di Body Building

Tutto pronto per sabato 30 luglio presso la Palestra I Love Gim alle 16:00

27/07/2022 - 11:32



VEJANO – Per la prima volta il professionista sportivo Nathan partecipa ad una manifestazione di Body Building nelle zone di Roma e Viterbo, occasione unica per gli appassionati di questo sport. Il “Personal Trainer dei Vip” lavora quasi esclusivamente a Milano e nel nord d’Italia e il fatto che sia sceso nel Lazio è un evento da cogliere al volo.

La manifestazione denominata “Trucchi e segreti per un workout da star” è stata creata e organizzata da Martina di Giovanni, originaria di Vejano, personal trainer e atleta di Natural Body Building.

L’evento si svolgerà sabato 30 luglio alle 16:00 presso la Palestra “I Love Gim” di Vejano, dove Nathan metterà a disposizione tutta la sua conoscenza ed esperienza esercitata in questi anni con i suoi clienti appartenenti al mondo dello spettacolo, i più esigenti quando si parla di condizione fisica.

Il professionista dopo aver fatto alcune premesse, risponderà a tutte le domande dei partecipanti, spiegherà alcuni esercizi particolari nel dettaglio e darà consigli utili a tutti i partecipanti.

L’evento è aperto a tutti (atleti, appassionati, curiosi) con entrata libera.

Per maggiori info:

Telefono: 339 7056853

Instagram: @MARTINADIGIOVANNIPT

Vejano, Palestra “I Love Gim”, Loc. Sassicheta snc

Sabato 30 luglio: ore 16:00 - 18:30

Trucchi e segreti per un workout da star con Nathan, il “Personal Trainer dei Vip”.