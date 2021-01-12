Il passaggio a livello di Corchiano non esiste più

Inaugurato il sottopassagio dal presidente Nocchi e dal sindaco Parretti

12/01/2021 - 18:30



CORCHIANO - Il 12 gennaio è stata inaugurata l’apertura del nuovo tratto della Strada Provinciale San Luca I Tronco.

Con l’ordinanza n. 01 del 04/01/2021 si è disposta l’apertura del nuovo tratto di strada, realizzato dalla Regione Lazio nell’ambito della messa in sicurezza della mobilità su ferro, attraverso l’eliminazione dei passaggi a livello.

In particolare, la S.P. San Luca I Tronco, nel nuovo sedime attraversa un sottovia ferroviario che è stato completato a regola d’arte ed è stata verificata la funzionalità dei sistemi di raccolta, sollevamento ed allontanamento delle acque meteoriche, nonché i dispositivi sostitutivi e di allarme atti a garantire i migliori standard di sicurezza.

La realizzazione delle opere di eliminazione dei passaggi a livello ha interessato anche altre strade provinciali con opere infrastrutturali già operative. I periodi di lockdown hanno causato un rallentamento nella messa a punto degli impianti e dei collaudi, che verranno completati lungo il corso del 2021.

“Siamo riusciti finalmente - annuncia soddisfatto il presidente della provincia Nocchi - ad inaugurare un’opera infrastrutturale strategica che attendevamo ed avevamo sollecitato già da tempo. Con questo progetto andiamo a risolvere la pericolosità del tratto e a migliorare la sicurezza della viabilità cittadina, tra le priorità fondamentali di questa amministrazione. Ringrazio sentitamente il sindaco di Corchiano Paolo Parretti per aver voluto presenziare all’inaugurazione ed auguro a lui e a tutta l’amministrazione comunale un buon lavoro.”