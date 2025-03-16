Il Partito Democratico inaugura il centro giovanile 'Lo Spiffero'

Dalla visione della Giunta Zingaretti nasce uno spazio dedicato ai giovani grazie a LazioAggrega

16/03/2025 - 20:25



VITERBO - Il Circolo del Partito Democratico di Viterbo esprime grande soddisfazione per l'inaugurazione del nuovo centro di aggregazione giovanile 'Lo Spiffero' in via della Volta Buia. Un traguardo importante per la città, frutto di una visione chiara e di un impegno concreto per la creazione di spazi dedicati ai giovani.

La Segretaria del circolo PD di Viterbo, Alessandra Troncarelli, ha dichiarato: 'Questo centro nasce grazie alla visione della Giunta regionale guidata da Nicola Zingaretti, di cui ho fatto parte, che ha voluto fortemente creare spazi di aggregazione per i giovani. Il bando LazioAggrega, con un finanziamento complessivo di 2 milioni e 900mila euro, ha permesso la nascita di diversi centri in tutto il Lazio, e nel caso del comune di Viterbo ha coperto l'80% del costo. La parola chiave su cui si fondavano i nostri bandi, con questa alta valenza sociale, è la co-progettazione e la proficua rete tra realtà locali. Sono certa che l'alta professionalità delle associazioni che lo gestiranno - Dark Camera e PerCorso - garantirà un servizio prezioso per tutti i giovani che sceglieranno di frequentare Lo Spiffero'.

L'inaugurazione di questo centro rappresenta un ulteriore passo avanti per la città, offrendo un punto di riferimento per la socializzazione, la crescita culturale e l'inclusione delle nuove generazioni. Il Partito Democratico di Viterbo continuerà a sostenere politiche di aggregazione e sviluppo per i giovani, convinto che investire nel loro futuro significhi investire nel futuro della comunità intera.