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Il giornalista Fabrizio Corgnati presenta al BolsenArte Winter il saggio 'La fine del mondo (non) è vicina'
Venerdì 26 gennaio, alle 17,30, all'auditorium comunale
23/01/2024 - 16:38

BOLSENA - 'La ﬁne del mondo (non) è vicina. Perché il futuro non deve farci paura'. È il titolo del primo libro del giornalista Fabrizio Corgnati che verrà presentato venerdì 26 gennaio, alle 17,30, all'auditorium comunale di piazza Matteotti (ingresso libero) nell'ambito di BolsenArte Winter, per il quarto e ultimo incontro del ciclo di appuntamenti letterari curato dalla Biblioteca comunale. Corgnati insieme alla giornalista Isabella Bellitto parlerà dell'attuale fase storica descritta dai mass con i toni catastroﬁci e apocalittici della crisi che, nel saggio edito da Santelli Editore (2023) nella collana 'Accademia', viene invece mostrata da un altro punto di vista: quello a cui si sta assistendo è l'esaurimento di un paradigma basato sul materialismo, sulla competizione, sull'individualismo, sulla smania di arricchimento e la sua sostituzione con uno nuovo guidato dall'integrazione tra individuo e collettività, tra competizione e collaborazione, tra denaro e felicità. Piemontese, Corgnati, oltre a essere un giornalista, è un 'life coach' e 'career coach' professionista, autore del sito'Cambio Vita'. Diretto dal maestro Francesco Traversi, il festival BolsenArte Winter è organizzato e promosso dall'assessorato alla cultura del Comune di Bolsena, in collaborazione con l'associazione Visit Bolsena ed è finanziato dalla Regione Lazio - Reti di Impresa tra Attività Economiche (DGR n. 68 del 22/02/2022).




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